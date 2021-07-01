Алексей Текслер провел совещание по развитию озера Тургояк

ТАСС, 1 июля. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поручил провести комплексное экологическое исследование южноуральского озера Тургояк, обосновывающее создание природного парка, и разработать мастер-план территории. Об этом сообщили в управлении пресс-службы регионального правительства по итогам совещания, где глава региона со своими заместителями и областными министрами обсудил состояние и развитие рекреационного потенциала знаменитого озера.

Как подчеркнул Текслер, озеро Тургояк является памятником природы и достоянием Южного Урала, и стоит важная задача сбалансированного развития рекреационного потенциала с сохранением уникального водоема.

"Сегодня в отдельные дни мы можем наблюдать на прибрежной территории озера Тургояк до 3,5 тыс. машин, причем нет надлежащих парковок - все не организовано, хаотично. Давайте комплексно посмотрим на развитие Тургояка, чтобы жители, туристы и представители бизнеса понимали, что мы делаем. Администрация Миасского городского округа должна быть активно вовлечена в этот процесс. Вся прибережная зона по факту уже сформирована, и сегодня территорию необходимо приводить в надлежащее состояние", - отметил губернатор.

В управлении добавили, что на состояние озера жалуются как местные жители, так и туристы: неконтролируемая антропогенная нагрузка на памятник природы из года в год растет, на протяжении многих лет ведется хаотичная застройка, есть проблемы с инфраструктурой, в том числе с очистными сооружениями, - все это создает угрозу для экологического состояния озера.

"Один из вариантов решения проблемы - создание памятника природы регионального значения Тургояк с зонированием территории (заповедная, рекреационная зоны и зона природной среды). Это позволит правильно распределить антропогенную нагрузку на водоем", - сказано в сообщении.

Ранее Ростуризм поддержал грантами на общую сумму свыше 14 млн рублей создание новых маршрутов, центра гастрономического туризма, доступной среды на озере Тургояк и другие проекты, которые планируется реализовать в 2021 году в расположенном в Челябинской области туркластере "Горный Урал".

О необходимости работы над расширением заповедников и национальных парков в России говорил на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) президент РФ Владимир Путин. Он, в частности, отметил, что Россия должна наращивать площади лесов, заповедников, национальных парков, повышать эффективность их использования. В силу своих естественных природных преимуществ Россия может занять особое место на глобальном углеродном рынке. Для этого необходимо нарастить эффективность использования лесов и земель, повысить их поглотительную способность, указал глава российского государства, нужно вкладывать ресурсы в климатические проекты в России. "В конечном итоге выгоды будет больше для тех, кто это делает. Экономическая выгода будет больше. Эффективнее будет эта работа. И на перспективу рассчитана", - резюмировал президент.

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Мишустин напомнил, что цель развития природного туризма как одного из наиболее перспективных направлений поставлена в национальном проекте "Экология". Для этого в России есть уникальные условия, заметил он. Более 13% территории РФ - это особо охраняемые территории, заповедники, национальные парки - таким богатством не обладает ни одна страна в мире, подчеркнул глава кабмина.