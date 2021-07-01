В Екатеринбурге пройдет Фестиваль Италии

Москва, 1 июля. 3 и 4 июля на площадке у Ельцин Центра состоится Фестиваль Италии (6+) в рамках большой программы "Дни Италии в Екатеринбурге", организованный по инициативе Национального Агентства Италии по Туризму ENIT под патронажем Посольства Италии. Мероприятия приурочены к выставке ИННОПРОМ 2021, где Италия является страной-партнером.

Время работы: 3 и 4 июля с 12:00 до 22:00.

Вход на фестиваль – свободный.

ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЦЕРЕМОНИЯ

3 ИЮЛЯ В 19.30 НА СТИЛОБАТЕ ПЕРЕД ЕЛЬЦИН ЦЕНТРОМ СОСТОИТСЯ ОФИЦИАЛЬНАЯ ЦЕРЕМОНИЯ ОТРКЫТИЯ ДНЕЙ ИТАЛИИ В ЕКАТЕРИНБУРГЕ.

В церемонии примут участие: Глава города Екатеринбург Орлов А.В., Посол Италии Паскуале Терраччано, Президент ЭНИТ - Национальное Агентство Италии по Туризму Джорджио Палмуччи, Министр инвестиций и развития Свердловской области Казакова В.В., Почетный Консул Италии в Екатеринбурге Роберто д'Агостино.

БОЛЬШОЙ ГИД ПО ФЕСТИВАЛЮ

Гости фестиваля смогут прикоснуться к богатейшему культурному наследию, не пересекая границ. Горожан ждет насыщенная музыкальная и театрализованная программа, выступления хедлайнеров из Италии на главной сцене праздника, итальянский лекторий, творческие мастерские для всей семьи, фуд-маркет с традиционной кухней разных регионов страны, мастер-классы, уроки языка от носителей и анимационная программа для самых маленьких.

ХЕДЛАЙНЕРЫ

Прямо из Италии на фестиваль приедет Gruppo Storico Sbandieratori Fivizzano – яркое шоу знаменосцев в костюмах эпохи Возрождения. Это уникальный микс музыки, акробатики, хореографии и колорита традиционных уличных представлений Европы. Артисты несколько раз пройдут вдоль набережной, вовлекая горожан в красочное шествие.

Итальянский джаз-бэнд P-Funking Band исполнит попурри из собственных произведений. У тех, кто никогда не был в Перудже на самом популярном джазовом фестивале "Умбрия Джаз", появится шанс услышать настоящих итальянских джазистов.

Ведущим фестиваля станет Федерико Арнальди – итальянский музыкант, певец, актер, блогер, один из ведущих телевизионной программы под названием "Поедем, поедим".

ИТАЛЬЯНСКАЯ ЖИВАЯ МУЗЫКА, ОПЕРА И ТЕАТРАЛЬНЫЕ ПОСТАНОВКИ

Любителей живой инструментальной музыки порадует выступление струнного квартета "Аркетта" с программой произведений итальянских композиторов. На главной сцене солистка Театра Музыкальной комедии Мария Виненкова исполнит арии из итальянских опер и оперетт. Особую атмосферу итальянского праздника будут создавать уличные артисты, мимы и ходулисты.

В детской театральной программе – театр "Фабрика" со спектаклем "Как стать настоящим львом".

ИТАЛЬЯНСКИЙ ЦЕНТР КУЛЬТУРЫ

Насыщенную программу для фестиваля подготовил Итальянский Центр Культуры (Centro Italiano di Cultura). Ее автор - соучредитель и директор Центра Сильвия Мандруццато. Гости площадки научатся языку итальянских жестов, узнают историю самых любимых итальянских продуктов, посмотрят на итальянское искусство с необычного ракурса, смогут выучить простые итальянские выражения и совершить виртуальное путешествие по Италии.

ТЕРРИТОРИЯ ГАСТРОНОМИИ - MERCATO ITALIANO

Самая вкусная площадка фестиваля подготовила множество сюрпризов для тех, кто интересуется итальянской кухней и хочет распробовать вкус настоящей пиццы, пасты, лазаньи, изысканных десертов, в том числе знаменитого джелато и, конечно, кофе.

ЛЕКТОРИЙ

Для тех, кто хочет узнать что-то новое пройдут лекции переводчика Алексея Кокина ("Байки переводчика с итальянского") и известного уральского фотографа и путешественника Станислава Белоглазова ("По Италии самостоятельно на авто. Секреты фотографий в исторических декорациях"), блогера и путешественника Алексея Ванченко ("Секреты туристического блогинга: что снимать в Италии"), а также презентация книг на итальянском языке из фонда библиотеки им. Белинского. Гости площадки смогут принять участие в создании арт-объекта "Italia per me".

МАСТЕР-КЛАССЫ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ И ДЕТЕЙ

Всех, кто хочет попробовать себя в интерьерном дизайне, ждет мастер-класс по созданию сочной флористической композиции из лимонов и зелени.

Театр кукол подготовил для детей мастер-класс по мастерству управления куклами-марионетками на веревочках. Маленькие гости фестиваля также смогут своими руками сделать венецианскую карнавальную маску и выучить веселые итальянские песенки. Также в шатре мастер-классов юных гостей праздника ждут герои комедии Дель Арте, аквагрим и веселые игры.

ЛАУНЖ-ЗОНА ДЛЯ КРАСИВЫХ ФОТО И ПОДАРКИ

Для тех, кто захочет отдохнуть от шумного праздника будет организована лаунж-зона в цветах итальянского флага.

Для красивых фото – настоящий уголок Италии – живописная перспектива тихой итальянской улочки, живая зелень, мопед – с полным эффектом присутствия в итальянском городке.

Гостей ждут подарки, приятные сувениры и, конечно, розыгрыши призов. Здесь можно будет выиграть пиццу, сертификаты на ужин в итальянском ресторане, билеты в кино и многое другое.

Если у вас не получилось уехать в этом году в Италию – приезжайте на фестиваль – на два дня открытая площадка перед Ельцин Центром превратится в настоящую Италию!

Benvenuti in Italia!​​​​​​