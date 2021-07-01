В городе Медногорске дан старт строительству крытого плавательного бассейна

ТАСС, 1 июля. Медногорский медно-серный комбинат (ООО ММСК, предприятие металлургического комплекса УГМК, г. Медногорск, Оренбургская область) с рабочим визитом посетили губернатор Оренбургской области Денис Паслер и генеральный директор ОАО "УГМК" Андрей Козицын, сообщили в четверг в пресс-службе Уральской горно-металлургической компании.

Официальная часть встречи началась с посещения участка конвертирования и сократительной плавки медеплавильного цеха, где в течение последних двух месяцев проходили ремонтно-восстановительные работы после аварии, произошедшей 24 апреля 2021 года. С 25 июня все медеплавильные печи и агрегаты работают на полную мощность.

"На встрече с губернатором области и руководством УГМК присутствовало около 30 представителей трудового коллектива металлургического предприятия. Работников комбината проинформировали о завершении расследования аварии на опасном производственном объекте. Результаты работы комиссии с участием Ростехнадзора, Государственной инспекции труда и других структур переданы в контрольные органы. Денис Паслер и Андрей Козицын ответили на вопросы металлургов об условиях и организации труда, безопасности производства, перспективах работы ММСК и др", - отметили в пресс-службе.

В этот же день глава региона и гендиректор УГМК заложили символическую "капсулу времени" на месте строительства нового спортивного объекта в городе Медногорске. В бассейне размером 11х25 метров одновременно смогут заниматься 32 человека, столько же в зале подготовительных занятий.

"Это будет первый в городе большой бассейн, где медногорцы смогут заниматься водными видами спорта. В нем будет все необходимое – сам бассейн на 4 дорожки, где одновременно смогут тренироваться больше 30 человек, зал подготовительных занятий, химическая лаборатория. Завершение строительства планируется на 2022 год. Новый спортивный объект появится в Медногорске благодаря социально-экономическому партнерству региона с Медногорским медно-серным комбинатом. Мы благодарны руководству комбината и УГМК за этот вклад в развитие спорта и в целом за участие в жизни города. Физкультурно-оздоровительный комплекс, появившийся здесь в прошлом году – это также заслуга предприятия, - приводят в пресс-службе слова главы региона.

Общие затраты на строительство крытого плавательного бассейна составят порядка 221 млн рублей. Из них 95 млн рублей заложено в бюджет Медногорского медно-серного комбината уже в этом году.

"Сегодня мы присутствуем на церемонии начала строительства крупного спортивного объекта, который, я уверен, будет востребован медногорцами так же, как и физкультурно-оздоровительный комплекс "Сокол", который в Медногорске по праву считается центром спортивной жизни города. Здесь занимаются воспитанники местной спортивной школы, пенсионеры, работники ММСК и других организаций. Это часть нашей долгосрочной политики по созданию комфортной среды для проживания на территориях расположения предприятий Уральской горно-металлургической компании", - сказал генеральный директор УГМК.

Обеспечивать функционирование плавательного бассейна будет коллектив из 15 человек. Сам бассейн будет построен на территории стадиона "Труд", который считается одной из лучших спортивных арен Восточного Оренбуржья. В числе главных сооружений стадиона - ФОК "Сокол", открытый в 2020 году, рассказали в пресс-службе.

О компании

Помимо Медногорского медно-серного комбината в Оренбургской области работают такие предприятия Уральской горно-металлургической компании, как ПАО "Гайский ГОК", (г. Гай), специализирующееся на добыче медно-колчеданной руды подземным и открытым способами и ее переработке на собственной обогатительной фабрике, ООО "Оренбургский радиатор", специализирующееся на разработке, внедрении и серийном производстве радиаторной продукции.

УГМК управляет более 40 предприятиями различных отраслей промышленности в 14 регионах России и за рубежом. Компания производит цинк, медь, также выпускает стальной прокат, свинец, селен, теллур, медный и никелевый купорос, драгоценные металлы и добывает уголь. Штаб-квартира компании располагается в городе Верхняя Пышма (Свердловская область).