Генеральная Ассамблея народов Евразии состоится в июле

Москва, 2 июля. 9 июля 2021 года в Москве состоится Генеральная Ассамблея народов Евразии (12+) - очередное Общее собрание членов Ассамблеи. Работа Генеральной Ассамблеи народов Евразии, в целях профилактики распространения новой коронавирусной инфекции, пройдет в онлайн-формате.

Генеральная Ассамблея народов Евразии - Общее собрание всех членов Ассамблеи - является Высшим органом Международного союза неправительственных организаций "Ассамблея народов Евразии". Участие членов Ассамблеи в работе Общего собрания является уставной нормой.

"Ассамблея народов Евразии, продвигая идеи и ценности евразийской интеграции, выступает за укрепление дружбы, взаимопонимания и разностороннего сотрудничества народов. Мы стремимся к развитию братских отношений, основанных на принципах уважения, добрососедства и взаимовыгодного партнерства", - сообщил

Генеральный секретарь Ассамблеи народов Евразии Андрей Бельянинов.

В работе Генеральной Ассамблеи примут участие более 800 членов Ассамблеи - представителей неправительственных организаций из 45 стран.

Генеральная Ассамблея подведет итоги деятельности Ассамблеи с момента ее создания, утвердит перспективный план на следующие четыре года, изберет руководящие органы Ассамблеи народов Евразии.

На Генеральной Ассамблее будет утверждено Положение о Высшем Консультативном совете. В состав Высшего Консультативного совета войдут авторитетные общественные, политические и государственные деятели, представители деловых, промышленных и финансовых кругов, СМИ.

Планируется утверждение Положения о Медиа-совете Ассамблеи народов Евразии и избрание его Председателя.

В 2021 году Генеральная Ассамблея народов Евразии проводится при поддержке Информационного центра ООН.

Генеральный информационный партнер - ТАСС.

Проект повестки дня Генеральной Ассамблеи народов Евразии