Генеральная Ассамблея народов Евразии состоится в июле

Генеральная Ассамблея народов Евразии - Общее собрание всех членов Ассамблеи - является Высшим органом Международного союза неправительственных организаций "Ассамблея народов Евразии". Участие членов Ассамблеи в работе Общего собрания является уставной нормой.
"Ассамблея народов Евразии, продвигая идеи и ценности евразийской интеграции, выступает за укрепление дружбы, взаимопонимания и разностороннего сотрудничества народов. Мы стремимся к развитию братских отношений, основанных на принципах уважения, добрососедства и взаимовыгодного партнерства", - сообщил
Генеральный секретарь Ассамблеи народов Евразии Андрей Бельянинов.
В работе Генеральной Ассамблеи примут участие более 800 членов Ассамблеи - представителей неправительственных организаций из 45 стран.
Генеральная Ассамблея подведет итоги деятельности Ассамблеи с момента ее создания, утвердит перспективный план на следующие четыре года, изберет руководящие органы Ассамблеи народов Евразии.
На Генеральной Ассамблее будет утверждено Положение о Высшем Консультативном совете. В состав Высшего Консультативного совета войдут авторитетные общественные, политические и государственные деятели, представители деловых, промышленных и финансовых кругов, СМИ.
Планируется утверждение Положения о Медиа-совете Ассамблеи народов Евразии и избрание его Председателя.
В 2021 году Генеральная Ассамблея народов Евразии проводится при поддержке Информационного центра ООН.
Генеральный информационный партнер - ТАСС.