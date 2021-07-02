В Красноярске прошли гастроли солистов Большого театра при поддержке "Ингосстраха"

Москва, 2 июля. В Красноярском театре оперы и балета имени Д.А. Хворостовского с успехом прошел балет Александра Глазунова "Раймонда", участие в котором приняли звезды Государственного академического Большого театра (ГАБТ) - Алена Ковалева и Денис Родькин.

Организаторами мероприятия выступили промышленник и общественный деятель Олег Дерипаска и генеральный спонсор ГАБТ - СПАО "Ингосстрах". Кроме того, компания предоставила уникальную возможность студентам Красноярского хореографического колледжа накануне побывать на генеральном прогоне спектакля и своими глазами увидеть, как создается легендарный балет.

"Мы очень рады, что нам удалось реализовать нашу идею и показать красноярцам настоящий шедевр балетного искусства - спектакль "Раймонда" - с участием солистов Большого театра, - комментирует генеральный директор "Ингосстраха" Андрей Ларкин. - Также, в рамках кампании по поддержке молодых талантов в регионах, для нас было очень важно приобщить к высокому искусству новое поколение, поэтому мы пригласили начинающих танцоров на репетицию спектакля. Уверены, студенты Красноярского хореографического колледжа смогли проникнуться атмосферой творческого процесса и вдохновились на новые свершения. Тем более, что сейчас набирает обороты наша Молодежная балетная программа, принять участие в которой мы приглашаем всех желающих".

"Мы высоко ценим усилия нашего генерального спонсора - компании "Ингосстрах", направленные на популяризацию балетного искусства в России. Отдельного внимания заслуживает работа компании с молодыми артистами, благодаря которой удается транслировать культурные коды новому поколению и знакомить их с традициями русской школы балета. У нас большие совместные планы в этом направлении, над реализацией которых мы продолжим работать", - отмечает художественный руководитель балетной труппы Большого театра Махар Вазиев.

Компания "Ингосстрах" является генеральным спонсором Большого театра с 2019 года. За годы успешной совместной деятельности партнерам удалось реализовать множество проектов, в том числе при личной поддержке Олега Дерипаски. К ним относится и "Молодежная балетная программа", основная идея которой - дать возможность начинающим артистам балета проявить себя и раскрыть свой творческий потенциал. Успешно прошедшие конкурсный отбор молодые танцоры из разных регионов страны получают уникальный шанс пройти стажировку в труппе Большого театра, а лучшие из лучших могут рассчитывать на зачисление в ее состав.