Генконсульство КНР: глава МИД Китая призвал страны G20 укреплять дух партнерства

ТАСС, 2 июля. Член Госсовета КНР, министр иностранных дел Ван И во вторник принял участие во встрече министров иностранных дел стран "Большой двадцатки" (G20) по видеосвязи в Пекине. Он призвал страны "Группы 20" укреплять дух партнерства и выдвинул предложения по совместным действиям. Об этом сообщили в Генконсульстве КНР в Екатеринбурге.

"Ван И отметил, что эпидемическая ситуация в мире остается тяжелой, а восстановление мировой экономики происходит неравномерно. Он заявил, что страны G20 должны отстаивать солидарность и взаимодействие и играть ведущую роль в глобальной борьбе с эпидемией. Необходимо ускорить реализацию итогов Глобального саммита по здравоохранению, усилить сотрудничество в области вакцин, диагностики и лечения, совместной профилактики и контроля COVID-19, а также оказывать дополнительную поддержку развивающимся странам", - сказано в сообщении дипмиссии.

Со ссылкой на слова главы МИД КНР в генконсульстве добавили, что на сегодняшний день Китай предоставил более 450 млн доз вакцин почти 100 странам. Министр призвал государства, имеющие соответствующие возможности, отказаться от ограничений на экспорт или накопления избыточных запасов и внести свой вклад в устранение "разрыва в иммунизации".

"Ван И призвал страны G20 придерживаться мультилатерализма и содействовать сохранению устойчивости международного порядка. По его словам, члены G20 должны брать на себя ведущую роль в практике истинного мультилатерализма и твердо отстаивать глобальную систему, ядром которой является ООН, и международный порядок, основанный на международном праве. Государствам-участникам "Группы 20" также следует придерживаться открытости и инклюзивности, стремиться к взаимовыгодному сотрудничеству и противостоять игре с нулевой суммой", - приводят в генкосульстве слова главы МИД.

"Мы должны настойчиво сохранять открытость и интеграцию для придания импульса восстановлению мировой экономики", - отметил Ван И. Он добавил, что страны G20 должны проводить ответственную макроэкономическую политику, чтобы избежать побочных эффектов их собственных действий и обеспечить стабильное функционирование международной финансово-экономической системы.

Глава МИД КНР призвал страны G20 неуклонно выстраивать открытую мировую экономику, активно поддерживать безопасность и стабильность глобальной производственно-сбытовой цепи. Он также призвал "Группу 20" не допускать фрагментации международного рынка и политизации механизмов сотрудничества. Члены G20, сказал министр, должны и дальше проводить структурные реформы для достижения качественного и устойчивого восстановления.

"Китай и африканские государства совместно запустили инициативу "Партнерство в поддержку развития Африки" и приветствуют присоединение к ней большего числа стран и международных организаций, подчеркнул Ван И, призвав к активизации действий в области устойчивого развития и повышению возможностей для реагирования на ЧС глобальной системы управления", - констатировали в дипломатической миссии.

О генконсульстве КНР в Екатеринбурге

Генеральное консульство КНР было официально открыто в Екатеринбурге в 2009 году. В его юрисдикцию входят Свердловская, Челябинская, Тюменская, Омская, Новосибирская области и Красноярский край. КНР - крупнейший внешнеэкономический партнер Свердловской области. С 6 февраля 2020 года дипмиссию возглавляет генеральный консул Цуй Шаочунь.