МТС, МФТИ и СКОЛКОВО набирают студентов в магистратуру "Цифровые технологии в бизнесе"

​​​​​Москва, 2 июля. Двухлетняя магистерская программа сочетает получение технических и управленческих знаний и навыков с прохождением практики в МТС и работой над реальными бизнес-задачами в рамках курсовых и дипломных работ. МТС также предоставит доступ к технологическому стеку компании для реализации студенческих проектов, а эксперты МТС станут менторами для учащихся. По окончании обучения выпускники получат диплом магистра МФТИ по направлению "Прикладные математика и физика" и диплом бизнес-школы СКОЛКОВО о дополнительном профессиональном образовании "Управление цифровым продуктом".

По словам президента МТС Вячеслава Николаева, сегодня на рынке особенно ценятся профессионалы, которые умеют управлять созданием цифровых продуктов - понимают техническую составляющую их разработки и в то же время понимают, как создать дополнительную ценность на этапе "упаковки" технологии в продукт. Сочетание академического и бизнес-образования с акцентом на решение прикладных задач поможет студентам магистратуры стать такими востребованными многопрофильными специалистами и в перспективе создать что-то по-настоящему инновационное и полезное.

"В 2020 году на нашу совместную с МФТИ и СКОЛКОВО магистерскую программу мы получили 1800 заявок студентов, и даже по результатам тщательного отбора конкурс составил 17 человек на место - это один из самых высоких показателей в магистратуре МФТИ, и важный для нас индикатор востребованности образования нового формата, которое мы предложили. В этом году мы приняли решение увеличить набор и расширить грантовую программу, чтобы такое обучение стало доступно большему числу талантливых студентов", - добавил Вячеслав Николаев.

Подать документы для поступления можно до 16 июля. Абитуриентам программы предстоит сдать экзамен по программированию от МФТИ, пройти тестирование от бизнес-школы СКОЛКОВО и решить бизнес-кейс от МТС. Все вступительные испытания пройдут в онлайн-формате, что в первую очередь упростит процесс поступления для иногородних студентов.

Всем магистрантам на все время обучения МФТИ бесплатно предоставит общежитие, а МТС предложит попробовать свои силы на оплачиваемой стажировке.