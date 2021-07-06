Подведены итоги Международного студенческого фестиваля "GxP-Фест"

Москва, 6 июля. Завершился Международный студенческий фестиваль "GxP-Фест-2021", который проходил 2 и 3 июля в гибридном формате под девизом "Будущее ФарМы – мое будущее!". Организатором мероприятия выступила АНО "Евразийская Академия надлежащих практик" при поддержке Минпромторга России и ФБУ "ГИЛС и НП" Минпромторга России, а оператором стал ЦКК "С-ГРУП".

Владислав Шестаков, директор ФБУ "Государственный институт лекарственных средств и надлежащих практик" Минпромторга России в своем выступлении подчеркнул, что стремительное развитие российской фармацевтической промышленности обуславливает необходимость воспитания и развития молодых кадров, которые смогут стать достойной сменой тем, кто сейчас трудится в фармкомпаниях и на производствах.

Основным событием "GxP-Фест-2021" стала фармацевтическая олимпиада. На конкурс была подана 141 заявка из 36 вузов России и стран ЕАЭС, а до основного этапа было допущено 99 студентов. Написание конкурсных заданий проходило в удаленном формате, при этом за прозрачностью процесса следили наблюдатели из числа экспертов фармацевтической отрасли. Затем, в течение четырех часов члены Экспертного совета анализировали выполненные олимпиадные задания, выставляли оценки и систематизировали рейтинг, а за их работой наблюдали аудиторы компании Ernst & Young.

В итоге победителями и обладателями именных годовых стипендий Евразийской Академии надлежащих практик стали:

1 место – студентка 4-го курса фармацевтического факультета Приволжского исследовательского медицинского университета Наталья Дубовская (360 тыс. рублей);

2 место – аспирант 2 курса биотехнологического факультета Белорусского государственного технологического университета Яна Страх (240 тыс. рублей);

3 место – аспирант 1 курса химико-фармацевтического факультета Томского Политехнического университета Юлия Шабанова (180 тыс. рублей).

Два дня фестиваля были наполнены интересными событиями, одним из которых стали бизнес-митапы генерального партнера фестиваля ООО "МСД Фармасьютикалс" и официального партнера ООО "Амджен".

Интересно, что победитель Олимпиады Наталья Дубовская также получила главный приз фармацевтической викторины, организованной генеральным партнером мероприятия ООО "МСД Фармасьютикалс".

Победителем конкурса фотографий на тему "Наука, изменившая мир" стала студентка факультета фармации Северо-Осетинского университета Светлана Хачирова.

Председатель Экспертного Совета GxP-Фест Рамил Хабриев отметил, что за последние годы изменилось отношение к понятию карьерной лестницы и социальным лифтам, и сегодня появляются такие открытые и прозрачные площадки как GxP-Фест, которые позволяют студентам эффективно находить свой вектор профессионального развития.

Завершая программу GxP-Феста, Владислав Шестаков отметил высокий уровень участников олимпиады и пожелал студентам и аспирантам успешного развития в выбранной ими отрасли, предоставляющей широкие перспективы для самореализации и применения полученных знаний.

"Надеюсь, что теперь вы ясно понимаете, что такое фармацевтическая отрасль, и куда вы хотите двигаться в своей профессиональной жизни. Уверен, вы найдете свое место в нашем увлекательном мире фармацевтики. Ждем вас на площадке фестиваля в следующем, 2022 году", – сказал Владислав Шестаков.

Мероприятие было поддержано компаниями-партнерами:

Генеральный партнер: ООО "МСД Фармасьютикалс";

Официальный партнер: ООО "Амджен";

Партнеры: ООО "Скопинфарм", ЗАО "Фармфирма "Сотекс";

Партнеры онлайн-регистрации: ООО "Сан Фарма", АО "Нацимбио", ООО "Макиз-Фарма", АО "Генериум", ООО "Герофарм", ГК "Р-Фарм".

Официальный сайт фестиваля.​​​​​