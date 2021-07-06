АО "ЕЗ ОЦМ" стало участником нацпроекта по повышению производительности труда

ТАСС, 6 июля. Правительство Свердловской области и АО "Екатеринбургский завод по обработке цветных металлов" (АО "ЕЗ ОЦМ") заключили соглашение о взаимодействии при реализации мероприятий национального проекта "Производительность труда". Соглашение подписали во вторник на площадке Международной промышленной выставки "Иннопром - 2021" заместитель губернатора региона Алексей Шмыков и генеральный директор предприятия Александр Окатов.

Замглавы региона отметил, что это соглашение стало 98-м, которое Свердловская область заключила на Иннопроме. Накануне подписания он посетил стенд предприятия. "Достаточно уникальная продукция, производится замена импортных материалов, которые используются в нашей промышленности", - отметил Шмыков.

"Результаты на предприятиях, где внедрялся проект, показывают положительные изменения, руководство позитивно оценивает проведенную работу. Регион начинал эту работу при поддержке Федерального центра компетенций, теперь у нас свой центр компетенций, грамотная команда. На сегодняшний день почти полторы тысячи человек прошли обучение, а по нарастающему итогу это будет две с половиной тысячи прошедших обучение в этом году", - добавил замгубернатора на церемонии подписания.

На предприятии рассказали, что реализация проекта позволит АО "ЕЗ ОЦМ" модернизировать производственные мощности и снизить издержки, тем самым повысить производительность труда и выйти на новые рынки сбыта. "Экспертами федеральных и региональных центров компетенций будут изучены все этапы производства и определены слабые места, на основании которых будут предложены рекомендации", - сказано в сообщении.