АО "ЕЗ ОЦМ" стало участником нацпроекта по повышению производительности труда

ТАСС, 6 июля. Правительство Свердловской области и АО "Екатеринбургский завод по обработке цветных металлов" (АО "ЕЗ ОЦМ") заключили соглашение о взаимодействии при реализации мероприятий национального проекта "Производительность труда". Соглашение подписали во вторник на площадке Международной промышленной выставки "Иннопром - 2021" заместитель губернатора региона Алексей Шмыков и генеральный директор предприятия Александр Окатов.
Замглавы региона отметил, что это соглашение стало 98-м, которое Свердловская область заключила на Иннопроме. Накануне подписания он посетил стенд предприятия. "Достаточно уникальная продукция, производится замена импортных материалов, которые используются в нашей промышленности", - отметил Шмыков.
"Результаты на предприятиях, где внедрялся проект, показывают положительные изменения, руководство позитивно оценивает проведенную работу. Регион начинал эту работу при поддержке Федерального центра компетенций, теперь у нас свой центр компетенций, грамотная команда. На сегодняшний день почти полторы тысячи человек прошли обучение, а по нарастающему итогу это будет две с половиной тысячи прошедших обучение в этом году", - добавил замгубернатора на церемонии подписания.
На предприятии рассказали, что реализация проекта позволит АО "ЕЗ ОЦМ" модернизировать производственные мощности и снизить издержки, тем самым повысить производительность труда и выйти на новые рынки сбыта. "Экспертами федеральных и региональных центров компетенций будут изучены все этапы производства и определены слабые места, на основании которых будут предложены рекомендации", - сказано в сообщении.
"Мы планируем значительно повысить производительность труда и увеличить объемы выпускаемой продукции, а полученные знания и навыки применять и в других технологических процессах. Участие в нацпроекте позволит продолжить реализовывать перспективные инвестиционные проекты предприятия и вывести завод на новый более высокий конкурентоспособный уровень", – прокомментировал генеральный директор АО "ЕЗ ОЦМ" Александр Окатов.
О предприятии
АО "Екатеринбургский завод по обработке цветных металлов" – первый аффинажный завод в России, основанный в 1916 году. В настоящее время основное направление деятельности предприятия – это производство широкой номенклатуры технических изделий и полуфабрикатов из драгоценных металлов и их сплавов. Среди постоянных клиентов АО "ЕЗ ОЦМ" – более 1200 предприятий в 36 странах мира. Продукция завода применяется в более чем 20 отраслях промышленности.
О нацпроекте
Национальный проект "Производительность труда" разработан в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина. Цель нацпроекта - обеспечение к 2024 году темпа роста производительности труда на предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики не ниже 5% в год.