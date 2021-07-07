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Иннопром - 2021

Панельная дискуссия по вопросам социального благополучия женщин состоялась на "Иннопроме"

Председатель регионального Заксобрания Людмила Бабушкина озвучила свой взгляд на проблему гендерного равноправия и социального благополучия женщин

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 июля. /ТАСС/. Панельная дискуссия, посвященная социальному благополучию женщин Свердловской области, состоялась в рамках Международной выставки Иннопром, которая проходит в Екатеринбурге с 5 по 8 июля. Об этом сообщает пресс-служба Законодательного собрания Свердловской области.

Председатель регионального Заксобрания Людмила Бабушкина приняла участие в панельной дискуссии и озвучила свой взгляд на проблему гендерного равноправия и социального благополучия женщин.

"В нашем регионе работают многочисленные женские общественные организации. Наиболее активными являются региональное отделение Союза женщин России - Союз женщин Свердловской области, Женский парламент Свердловской области, Форум женщин Уральского федерального округа и другие",- сообщила Бабушкина.

Она подчеркнула, что в Свердловской области женщины достигают значительных результатов и в разносторонней предпринимательской деятельности, в инновационных отраслях. "Содействие предпринимательской активности, в том числе - женского предпринимательства, стало одним из главных направлений работы органов государственной власти области", - отметила Бабушкина.

В ходе состоявшейся дискуссии совместно с региональным отделением структуры "ООН-Женщины" для государств Европы и Центральной Азии были обсуждены пути дальнейшего улучшения социального благополучия женщин.

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