КРСУ оценит возможность создания кластера итальянской металлургии на Урале

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 июля. /ТАСС/. Корпорации развития Среднего Урала (КРСУ) рассмотрит предложение создания на территории Свердловской области кластера итальянской металлургии. Такое предложение высказал на площадке международной выставки "Иннопром" вице-президент ассоциации итальянских предпринимателей в России Витторио Торрембини, гендиректор КРСУ Максим Прачик положительно оценил идею, обещав рассмотреть.

"Сегодня вы имеете четыре крупных итальянских компании, но не имеете ни одного маленького или среднего предприятия итальянского - это следующий шаг, который надо сделать. У нас есть предложение, <…> чтобы сформировать в Свердловской области кластер для металлургии. <…> 40% оборудования, комплектующих и расходные материалы, которые используют ваши комбинаты - итальянские", - сказал Торрембини. Максим Прачик ответил, что в регионе рассмотрят такую идею, она интересна.

Торрембини пояснил, что итальянской стороной велись переговоры с компаниями разных регионов России, но в ответ получали совет локализовать такое производство именно в Свердловской области.

Перспективы для итальянских инвесторов

Глава КРСУ также сообщил, что регион заинтересован в локализации итальянских производств на севере Свердловской области в индустриальном парке "Богословский". "[Площадка] уникальна тем, что в 300 км находится активная добыча нефти и газа, и это хорошая площадка для локализации нефтегазосервисных компаний. Север богат природными ресурсами, прежде всего лесом - и мы знаем, внимательно смотрим, во что вкладывают итальянские компании в России - <…> 2 млн куб. м ежегодно в свободной лесосети позволяют вести заготовку на севере региона, мы предлагаем итальянским компаниям инвестировать в эту отрасль", - сказал он.

Замминистра инвестиций и развития Свердловской области Елена Хлыбова в то же время подчеркнула, что власти готовы подобрать стимулирующие инструменты для компаний, которые планируют локализовать свое производство в Свердловской области.

"Правительство Свердловской области заинтересовано <…> в направлениях инвестиционного развития - прежде всего, эти направления выражаются в металлургическом комплексе, это машиностроительный комплекс, производство современных стройматериалов, деревообработка, фармацевтика и химическая промышленность. <…> Кроме того, мы бы хотели обратить внимание еще на сельскохозяйственное производство. <…> Мы можем поставлять свою продукцию в Италию и можем принимать продукцию итальянского производства, <…> наращивать темпы и по экспорту, и по импорту. Мы с удовольствием рассмотрим проекты итальянских производств в Свердловской области", - отметила она.

Международная промышленная выставка "Иннопром" проходит с 5 по 8 июля в Екатеринбурге в 11-й раз. Порядка 12 тыс. российских и международных участников соберутся, чтобы в прикладном бизнес-формате поделиться опытом и обсудить гибкую адаптацию промышленности в условиях кризиса, вызванного пандемией. По данным организаторов, выставку посетят порядка 450 иностранных гостей из Германии, Великобритании, Японии, Индии, Канады, Таиланда, ЮАР, Словении, Чехии, Казахстана, Армении, Белоруссии и других стран. Всего выставку посетят 23 крупные зарубежные делегации, самую большую привезет партнер выставки - Италия.

О КРСУ

Корпорация развития Среднего Урала создана правительством Свердловской области в 2010 году и является институтом инфраструктурного развития при региональном правительстве. Ключевыми направлениями ее деятельности являются территориальное развитие региона, инвестиционная деятельность, реализация механизмов государственно-частного партнерства и предоставление услуг для бизнеса. За период существования КРСУ в инфраструктуру инвестировано свыше 20 млрд рублей, инвестиционный портфель - более 38 млрд рублей.