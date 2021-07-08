Организационный комитет "PROBA Awards" продолжает принимать Ваши заявки на участие

Москва, 8 июля. "PROBA Awards" (16+) принимает заявки до 31 июля в следующих номинациях:

Блок "Бизнес" - кампании, направленные на достижение бизнес-целей;

Блок "Общество" - кампании, направленные на достижение позитивных изменений в социальной и общественной сферах;

Блок "Технологии и инструменты";

Блок "PROI*" - PR-кампании, направленные на устойчивое развитие общества, осознанное использование ресурсов;

Студенческий проект;

Высшие достижения;

Специальные номинации;

*PROI Worldwide — глобальная сеть, объединяющая независимые PR-агентства по всему миру. За 50 лет существования PROI Worldwide имеет более 75 агентств-партнеров. На данный момент компания имеет свои представительства на территории 50 стран и более чем в 100 городах.

Партнеры сети —это ведущие агентства локальных рынков Англии, Японии, Гонконга, Франции, России, Германии, Индии, Соединённых Штатов Америки и др.

К участию допускаются проекты от 1 января 2020 года до 1 мая 2021 года

Подробный перечень номинаций вы можете увидеть на сайте премии.

О премии:

Руководитель премии Владислава Карева: "В этом году PROBA Awards расширяет свои границы и выходит на новый уровень, мы приняли решение увеличить перечень номинаций, для более точного попадания участников в цель и увеличения их шансов на победу. Одна из новых номинаций посвящена проектам в сфере устойчивого развития, а оценку таким проектам будут давать международные эксперты".

PROBA Awards – одна из главных отраслевых премий в области связей с общественностью;

Ежегодно, с 2000 года, награждаются лучшие специалисты коммуникационной отрасли, агентства и проекты;

Наряду с Cannes Lions, Global SABRE Awards и Gold Quill Awards, международная премия Proba Awards входит в Национальный рейтинг коммуникационных компаний с высшей градацией (класса "А");

Церемония награждения конкурса включена в официальную программу международного форума по коммуникациям Baltic Weekend (https://balticweekend.com) проводится каждый сентябрь в Санкт-Петербурге.

ТАСС – информационный партнер премии.