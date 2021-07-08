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Организационный комитет "PROBA Awards" продолжает принимать Ваши заявки на участие

Прием заявок продлится до 31 июля

Москва, 8 июля. "PROBA Awards" (16+) принимает заявки до 31 июля в следующих номинациях:

  • Блок "Бизнес" - кампании, направленные на достижение бизнес-целей;
  • Блок "Общество" - кампании, направленные на достижение позитивных изменений в социальной и общественной сферах;
  • Блок "Технологии и инструменты";
  • Блок "PROI*" - PR-кампании, направленные на устойчивое развитие общества, осознанное использование ресурсов;
  • Студенческий проект;
  • Высшие достижения;
  • Специальные номинации;

*PROI Worldwide — глобальная сеть, объединяющая независимые PR-агентства по всему миру. За 50 лет существования PROI Worldwide имеет более 75 агентств-партнеров. На данный момент компания имеет свои представительства на территории 50 стран и более чем в 100 городах.

Партнеры сети —это ведущие агентства локальных рынков Англии, Японии, Гонконга, Франции, России, Германии, Индии, Соединённых Штатов Америки и др.

К участию допускаются проекты от 1 января 2020 года до 1 мая 2021 года

Подробный перечень номинаций вы можете увидеть на сайте премии.

О премии:

Руководитель премии Владислава Карева: "В этом году PROBA Awards расширяет свои границы и выходит на новый уровень, мы приняли решение увеличить перечень номинаций, для более точного попадания участников в цель и увеличения их шансов на победу. Одна из новых номинаций посвящена проектам в сфере устойчивого развития, а оценку таким проектам будут давать международные эксперты".

  • PROBA Awards – одна из главных отраслевых премий в области связей с общественностью;
  • Ежегодно, с 2000 года, награждаются лучшие специалисты коммуникационной отрасли, агентства и проекты;
  • Наряду с Cannes Lions, Global SABRE Awards и Gold Quill Awards, международная премия Proba Awards входит в Национальный рейтинг коммуникационных компаний с высшей градацией (класса "А");
  • Церемония награждения конкурса включена в официальную программу международного форума по коммуникациям Baltic Weekend (https://balticweekend.com)  проводится каждый сентябрь в Санкт-Петербурге.

ТАСС – информационный партнер премии.

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