Около 70% сотрудников аппарата Магаданской облдумы прошли вакцинацию от COVID-19

ТАСС, 8 июля. Около 70% сотрудников аппарата Магаданской областной думы привились от коронавирусной инфекции. Вакцинация проводится по группам, рассказал в четверг ТАСС председатель колымского парламента Сергей Абрамов.

"Врачи рекомендуют при снижении уровня антител вновь вакцинироваться. Не исключаю, что вскоре пройду иммунизацию повторно. Сейчас в нашем учреждении можно говорить о формировании устойчивого коллективного иммунитета: около 70% сотрудников прошли вакцинацию или имеют высокий уровень антител после болезни. Стоит отметить, что никто из привитых сотрудников не заболел коронавирусом и, кроме того, не было осложнений после прививки", - рассказал Абрамов.

По информации областного парламента, председатель думы вакцинировался одним из первых из депутатского корпуса и сотрудников заксобрания. Он получил оба компонента вакцины в начале весны этого года. В аппарате парламента Колымы первым вакцинацию прошел руководитель аппарата Руслан Кастоев, подав пример коллегам. Некоторые сотрудники сделали прививки, находясь за пределами региона, чтобы обезопасить себя во время перелетов. Кроме того, многие отпускники заявили о желании принять участие в прививочной кампании после возвращения домой.

К настоящему времени в Магаданской области от новой коронавирусной инфекции привито свыше 30 тыс. человек. Из них около 25 тыс. завершили иммунизацию, получив два компонента вакцины. Всего в регионе планируют привить 66 430 колымчан, чтобы сформировать коллективный иммунитет. На Колыме работают 28 пунктов вакцинации. Для маломобильных граждан, у которых нет возможности прийти в медучреждения самостоятельно, работают мобильные бригады.