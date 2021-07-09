"ТАСС информационные технологии" и НИУ ВШЭ создали рейтинг инвестпривлекательности бизнеса

Москва, 9 июля. Для определения кредитоспособности компании инвесторы оценивают, прежде всего, финансовую устойчивость. Но как показывает практика последних лет, этого уже мало, чтобы принять взвешенное решение о том, стоит ли вкладываться в эту компанию. Широкий выбор компаний, множество отраслей, различная производственная база, качественные факторы усложняют анализ. Необходимо подойти к оценке комплексно при принятии инвестиционных решений. И в этом случае главным маркером выступает инвестиционная привлекательность - ряд факторов, которые показывают потенциальный платежеспособный спрос на инвестиции. Как ее грамотно оценить?

Проблема большинства рейтингов в их необъективности. Либо он основан на недостаточной выборке компаний, либо это просто чье-то мнение, либо сложный непрозрачный механизм с достаточно большой погрешностью. Принимать решение об инвестировании в проект, основанное на таких неточных данных, равносильно игре в русскую рулетку. Но профессиональных инвесторов это категорически не приемлемо.

Решение

ООО "ТАСС Информационные технологии" совместно с НИУ ВШЭ - Пермь разработала современный инновационный рейтинг инвестиционной привлекательности компаний. В нем отображаются предприятия, которые способны показать положительную динамику роста к следующему году. То есть он позволяет выявить быстрорастущие компании на основе большого количества показателей и выделить наиболее привлекательные для инвестиций. Рейтинг составляется при использовании реальных показателей компаний.

Технические аспекты решения

Методика и программное обеспечение для быстрого поиска быстрорастущих компаний разработаны на основе совместного анализа параметров их экономической деятельности:

показатели бухгалтерского учета;

показатели отчета о финансовых результатах;

производные финансовые показатели;

показатели для прогнозирования наступления банкротства;

показатели, влияющие на точность прогноза.

Благодаря рейтингу можно упорядочить предприятия, которые предоставили данные о хозяйственной деятельности, по определенному алгоритму на основе вышеупомянутых показателей, определяющих динамику роста предприятия с точки зрения достижения финансовых результатов. Также в рейтинге учитываются некоторые нефинансовые показатели, отражающие риски скорого банкротства. Такие показатели называются стоп-факторами. Если они находятся в критической зоне, то даже с условием, что финансовые показатели показывают исключительно положительную динамику, компания не может расти быстро.

В основе расчета прогнозного значения рейтинга статистический метод, способный обеспечить поиск параметров линейной регрессии по каждому из отобранных для анализа показателей. Для каждой компании определяется не только прогнозное значение финансового показателя на год вперед, но и угол наклона линейной функции (тренда), описывающей динамику показателей за предыдущие годы.

Рейтинг формируется поэтапно:

Подготавливаются данные. Для каждого предприятия строится свой прогноз и свои тренды. Компании сортируются по каждому финансовому показателю, а агрегация происходит по прогнозу и тренду для основных финансовых показателей. Рассчитывается итоговый рейтинг инвестиционной привлекательности. Определяется предельная точность прогноза.

Удобный и максимально интуитивный интерфейс позволяет отобразить наибольшие значения рейтинга, ТОП-10 / ТОП-50 / ТОП-1000 к примеру, по какой-то определенной отрасли или же по всем отраслям сразу. Можно отфильтровать рейтинг по потенциалу роста, причем компании можно ввести совершенно конкретные. Это возможно реализовать за счет выбора введенных пользователем компаний из всего списка и последующего сравнительного анализа данных.

В части отраслевой аналитики модель позволяет выявить те отрасли, которые содержат наибольшее абсолютное и удельное (деленное на количество компаний в отрасли) количество компаний с потенциалом роста в заданном диапазоне значений рейтинга (например, ТОП-10000).

А также исключить отрасли с маленькой точностью определения рейтинга, что означает низкую предсказуемость динамики компаний и отсутствие закономерностей для определения потенциала роста компаний.

Если компания создана недавно, то отчетных данных для точного определения места в рейтинге не хватает. В этом случае прогнозирование основывается на методе "наивного" прогноза, но важно понимать, что точность такого прогноза по данной группе компаний составит примерно 80%. Опираться исключительно на эти данные было бы некорректно.

Если у компании нет отчетности, например, за последний год или даже несколько лет, то точность прогноза также снижается, поскольку расчет в этом случае основывается лишь на старых значениях.

Преимущества рейтинга

При расчете рейтинга учитываются все отрасли и компании, а не малая выборка. В базе более 2,5 млн. компаний. Аналитика с 2012 года.

Можно за две минуты найти и оценить конкретную компанию, сравнить собственную компанию с конкурентами, сформировать перечень компаний для потенциального инвестора, проанализировать компании из конкретного региона или из определенной отрасли, определить лидеров роста.

Много параметров для фильтрации компаний: отрасль, регион, выручка, прибыль, среднестатистическая численность, надежность, официальные проверки.

Реализована возможность выгрузки данных в формате Exel.

Интегрирован с сервисом детальной проверки контрагентов ТАСС-Бизнес.

Серьезных аналогов рейтингу на данный момент нет. И в ближайшее время они вряд ли не появятся.

Подводя черту

Инвестиционная привлекательность - один из ключевых аспектов для инвестора, который принимает решение о выдаче средств для компании. Инвестиционную привлекательность теперь можно оценить быстро и довольно точно при помощи рейтинга инвестиционной привлекательности компаний. Рейтинг разработан ООО "ТАСС Информационные технологии" совместно с НИУ ВШЭ - Пермь. Аналогов сейчас не имеет.