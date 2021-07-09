В канун 155-летия ПАО "МЗИК" чествовало лучших сотрудников предприятия

ТАСС, 9 июля. В канун 155-летия ПАО "МЗИК" (Машиностроительный завод имени М.И. Калинина, город Екатеринбург, входит в состав АО "Концерн ВКО "Алмаз - Антей") состоялось чествование лучших сотрудников предприятия. Торжественную церемонию провели генеральный директор предприятия Николай Клейн и председатель профсоюзного комитета Марина Никитина, сообщили в пятницу в пресс-службе предприятия.

"Вы работаете на заводе имени М.И. Калинина и делаете все для того, чтобы он был лучшим в мире. Труд каждого калининца - станочника, контролера ОТК, инженера или слесаря-сборщика - важен, ценен и по-своему велик. Но именно вас ваши коллективы считают лучшими, гордятся вами и равняются на вас. Спасибо за честный результативный труд и верность калининским традициям", - обратился к участникам торжества Николай Клейн.

В пресс-службе рассказали, что среди награжденных - и ветераны предприятия, и сотрудники с многолетним стажем, и те, кто работает на ЗиКе сравнительно недавно. Например, машинист крана кузнечно-термического цеха Ольга Мергенева всю жизнь посвятила заводу имени Калинина. С ЗиКом она познакомилась на производственной практике, после окончания училища пришла сюда на работу, а в следующем году отметит уже 40-летие трудовой деятельности на предприятии. Старший мастер ремонтно-механического цеха Роман Рупасов носит звание калининца всего восемь лет. "Однако парень твердо уверен в том, что его будущее связано исключительно с ЗиКом. После окончания колледжа он устроился на предприятие техником-технологом, через два года стал мастером, а затем - старшим мастером участка. В прошлом году Роман получил высшее образование по специальности "Наземные транспортно-технологические средства" и готов развиваться дальше - вместе с заводом", - сказано в сообщении пресс-службы.

"У нас уже сложилась небольшая трудовая династия: в советские годы здесь работал дед, в 2013-м, в один и тот же день устроились на завод и мы с отцом, а потом и мама, - рассказывает Роман. - Я рад, что судьба привела меня на ЗиК - большое стабильное предприятие с богатыми традициями и большими перспективами. Приятно, что руководство отметило мой труд, портрет на Доске почета, в одном ряду с заводчанами, чей стаж исчисляется десятилетиями, - большая честь для меня. И родители очень гордятся".

Высшей корпоративной награды предприятия - звания "Почетный калининец" в 2021 году удостоены оператор станков с ПУ механосборочного цеха Анатолий Бобров и член Совета ветеранов Алефтина Михайлищева.

О ПАО "МЗИК"

ПАО "Машиностроительный завод имени М.И. Калинина, г. Екатеринбург", МЗИК ведет свою историю с 1866 года, когда в Санкт-Петербурге по указу императора Александра II была основана орудийная мастерская, в дальнейшем преобразованная в казенный завод по выпуску сначала полевой, а затем и зенитной артиллерии. В 1941 году завод эвакуировался в Свердловск (ныне Екатеринбург). В 1994 году был преобразован в ОАО. Сейчас предприятие входит в состав АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей". Здесь, в том числе, выпускают гражданскую продукцию: коммунальные тротуароуборочные машины, электрические погрузчики, платформенные электротележки и др., постоянно совершенствуя эту категорию техники.