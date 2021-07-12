Сургутский район возглавил рейтинг Югры по обеспечению благоприятного инвестклимата

ТАСС, 12 июля. Сургутский район Ханты-Мансийского автономного округа - Югры возглавил рейтинг региона по обеспечению благоприятного инвестклимата и содействию развитию конкуренции за 2020 год. Об этом сообщили в департаменте общественных и внешних связей региона по итогам заседания окружного инвестиционного совета, которое прошло под председательством губернатора Натальи Комаровой. На второй позиции Кондинский район, "бронзу" разделили Нижневартовск и Белоярский район.

"В 18 муниципальных образованиях (из 22 муниципалитетов Югры - прим. ТАСС) отмечен рост значений показателей по сравнению с предыдущим периодом. Это свидетельствует об организации в муниципалитетах системной работы по улучшению инвестиционного климата" , - подчеркнула глава региона. Она добавила, что значительно уплотнились результаты лидеров - в рейтинге зафиксированы практически равные итоговые значения показателей.

По словам директора регионального аналитического центра Юрия Корольского, основной целью рейтинга является оценка эффективности мер, принимаемых органами местного самоуправления по улучшению состояния инвестиционного климата в муниципалитетах. Для расчета использовались 32 показателя, из них 26 - фактические данные, 6 - опросы, в которых приняли участие свыше 3700 респондентов из числа бизнес-сообщества.

Как сообщалось ранее, по результатам оглашенного в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в регионах РФ за 2020 год, Ханты-Мансийский автономный округ занял шестое место. Восходящая динамика региона впечатляет - по итогам 2019 года он занимал 14-е место в нацрейтинге, а 2018-го - 17-ю позицию. Этому росту немало способствует стабильная позиция лидера окружного рейтинга.

Юбилейное лидерство

О "юбилейном" пятом годе лидерства рассказал глава района Андрей Трубецкой, проанализировав причины победы в столь плотной конкуренции. "Бизнес проголосовал за нас. Почему? Вы знаете, каким непростым был 2020 год. Чтобы поддержать предпринимателей, мы предприняли следующие меры. На 47% увеличили финансовую поддержку, предоставив рекордное число субсидий - 311, из них 274 - пострадавшим отраслям. Вдвое увеличили субсидию за аренду нежилых помещений - с 200 тыс. до 400 тыс. рублей. Ввели дополнительные субсидии за ЖКУ и средства индивидуальной защиты. Выдали 58 субсидий почти на 8 млн рублей, из них для пострадавших отраслей - 44 субсидии на 6,1 млн рублей. Для пострадавших отраслей ввели компенсацию заработной платы до размера МРОТ за счет местного бюджета. Поддержкой воспользовались 120 предпринимателей на 3,6 млн рублей", - рассказал глава района.

Трубецкой также перечислил целый перечень других мер. Так, в районе вдвое снизили ставку налога на имущество коммерческого использования для физлиц - до 1% от кадастровой стоимости. Предоставили отсрочку арендной платы за муниципальное имущество и земельные участки 32 предприятиям на 13,5 млн рублей. Освободили от уплаты аренды предпринимателей, арендующих помещения в образовательных учреждениях. Поддержкой воспользовались 18 СМСП на 1,2 млн рублей. Проработали возможность введения отсрочки и снижения арендной платы с частными торговыми центрами. Поддержку получили 52 арендатора на 1,5 млн рублей. В результате, по итогам 2020 года численность работников в малом и среднем бизнесе выросла на 30% (с 5 442 до 7 048 человек). Годовой объем налоговых поступлений только по спецрежимам налогообложения увеличился на 7% - со 156,43 млн до 170,76 млн рублей.

"Считаю, что задачу создать инвестору максимально комфортные условия для организации производства на территории района мы выполняем. Наша база сегодня включает 77 инвестпредложений. Все эти факторы позволили нам удерживать лидирующие позиции рейтинга на протяжении пяти лет. Постараемся и дальше не опускать эту планку", - констатировал глава.

"В своевременной и гибкой реакции на те или иные изменения и заключается работа власти. В самом начале пандемийных ограничений мы организовали работу советов по МСП, провели опросы среди предпринимателей, осуществили меры их поддержки за счет местного бюджета. Борьба за первенство в инвестиционном рейтинге - это тяжелая, ежедневная и планомерная работа, и не только работа администрации района, но и поселений. Это командный результат, к которому надо стремится, когда хотим получить что-то значимое", - добавила заместитель главы Сургутского района Юлия Маркова.

Отвечая на вопрос, на каких ключевых проектах держится инвестклимат района, Маркова отметила, что для МО важен любой такой проект, вне зависимости от стоимости, объема инвестиций и количества создаваемых рабочих мест. "Для начинающих они минимальные, для крупнейших, таких, как, например, совместное предприятие российской "Северстали" и итальянской Tenaris, они гораздо более емкие. Мы рады любым инвесторам, работающим и приходящим в район", - сказала Маркова.

Международные, национальные и региональные рейтинги

Региональные рейтинги по инвестклимату - существенная часть национальных, но нельзя считать нацрейтинги плотно интегрированными в международные, поскольку последние не всегда объективны. При этом, как отмечает президент РФ Владимир Путин, Россия улучшает свои позиции и в них. "Я не думаю, что они [международные рейтинги по инвестклимату] всегда являются объективными, но все-таки мы там растем, причем растем очень значительно по некоторым направлениям", - сообщал глава государства на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума в начале июня.

По его словам, экономика России в целом выдерживает тот план, по которому страна должна двигаться, в том числе на международной арене. "Мы делаем это не для того, чтобы для кого-то быть приятными, а для себя самих", - констатировал он.