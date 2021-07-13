Определили лучших энергетиков трех регионов России

ТАСС, 13 июля. "Россети Тюмень" определили лучших релейщиков Тюменского макрорегиона. Энергокомпания провела соревнования профессионального мастерства среди ремонтного и оперативного персонала по ремонту и обслуживанию устройств релейной защиты и автоматики. В борьбе за звание лучших сошлись девять команд, прошедшие предварительный отбор в филиалах "Россети Тюмень" в трех регионах страны - Ханты-Мансийского, Ямало-Ненецкого автономных округов и Тюменской области, сообщили во вторник в управлении по связям с общественностью "Россети Тюмень".

"В межрегиональных соревнованиях профессионального мастерства участникам предстояло пройти пять этапов, включающих в себя как производственные задачи, так и кейсы на отработку действий в экстренных ситуациях. Все команды включились в борьбу с первых минут, демонстрируя высокий уровень подготовки", - сказано в сообщении.

В компании рассказали, что фаворит гонки за чемпионство определился в первый же день - в лидеры вырвались участники из ХМАО-Югры, представляющие Нижневартовск. Команда получила 199,5 баллов из 200 возможных за проверку микропроцессорной защиты фидера. Упорная борьба развернулась в распределении серебряных и бронзовых медалей: на две ступени пьедестала почета претендовали энергетики Нефтеюганского, Сургутского и Тюменского филиалов "Россети Тюмень".

Окончательный табель о рангах был определен в последний день. Финальный рывок позволил представителям Сургута завоевать второе место, а тройку призеров замкнула бригада "Нефтеюганских электрических сетей". Триумфаторами соревнований среди персонала по ремонту и обслуживанию устройств РЗА единогласным решением судей признаны энергетики "Россети Тюмень" из Нижневартовска. В индивидуальном зачете "Лучшим инженером РЗА" и "Лучшим электромонтером РЗА" признаны Александр Трусов и Кирилл Кустов из Нижневартовских электрических сетей, а звание "Лучший электромонтер ОВБ" завоевал Роман Андрианов из филиала "Энергокомплекс".

По мнению участника команды-победителя, электромонтера РЗА 5 разряда Кирилла Кустова, определяющую роль в пятидневном марафоне профмастерства сыграла натренированная выдержка и победа над волнением. Главный судья соревнований, первый заместитель генерального директора - главный инженер "Россети Тюмень" Антон Битуев отметил самоотдачу и особый энергетический азарт участников. "С начала соревнований было видно, что здесь собрались сильнейшие представители нашей профессии. Я даже не могу говорить о проигравших - команды выкладывались по полной и набирали максимальное количество баллов практически на всех этапах. Каждый смог проявить себя и приобрести новый опыт", - добавил Битуев.

С понедельника спортсмены-энергетики вернулись к рабочему режиму и регулярным тренировкам. Участники и призеры начинают подготовку к новому сезону, а победителям предстоит защищать честь Тюменского макрорегиона на Всероссийских соревнованиях "Россети", которые состоятся уже в сентябре 2021 года.