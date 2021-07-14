К Raison Asset Management присоединился экс-директор юридического департамента SharesPost

Москва, 14 июля. Raison Asset Management, международная инвестиционная компания с офисом в Москве, объявила о новом назначении. К компании в качестве ведущего юриста присоединился Патрик Уоллен, ранее занимавший должность и.о. руководителя юридического департамента SharesPost - одной из крупнейших площадок по торговле акциями частных компаний.

В Raison Asset Management Уоллен займется юридическим сопровождением сделок для фонда Global Technologies Private Portfolio. Этот фонд под управлением Raison Asset Management инвестирует в частные технологические компании по всему миру. Текущий портфель состоит из 20 компаний, в числе которых - SpaceX, Robinhood, Klarna, Kraken, Nerdwallet и другие.

Благодаря богатому юридическому опыту Уоллена, фонд Global Technologies Private Portfolio сможет закрывать сделки быстрее и предлагать своим клиентам оптимальные условия покупки акций. Это касается как сделок с крупнейшими венчурными фондами, так и приобретения акций у сотрудников компаний (так называемые форвардные контракты).

"Надеюсь, мои навыки в такой специфической отрасли, как private equity, будут полезны Raison Asset Management. С нетерпением жду начала сотрудничества", - прокомментировал свое назначение Патрик Уоллен.

"Мы рады, что Патрик смог присоединиться к нашей команде. Это высококлассный специалист, который, мы уверены, сделает работу фонда еще более эффективной", - рассказал управляющий партнер Raison Asset Management Александр Зайцев.

Уоллен покинул пост и.о. руководителя юридического департамента SharesPost после слияния последней с компанией Forge Global - другим лидером рынка по торговле акциями частных компаний. До SharesPost Уоллен занимал должность юрисконсульта в компании Bird (сервис проката электротранспорта) и в компании Mozilla (разработчик интернет-браузеров).