Объем субсидий свердловским аграриям в 2020 году достиг почти 4 млрд рублей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 июля. /ТАСС/. Объем господдержки аграриев Свердловской области в виде субсидий из регионального и федерального бюджетов достиг в 2020 году почти 4 млрд рублей. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе Заксобрания региона по итогам рассмотрения депутатами информации о господдержке агропромышленного комплекса.

"По итогам 2020 года сумма фактически оказанной господдержки в виде субсидии почти достигла 4 млрд рублей, 831,6 млн рублей из которых поступили из федерального бюджета, а 3,16 млрд рублей - из областного бюджета", - отмечается в сообщении. Наибольший удельный вес, 69,6% расходов занимают субсидии на оказание помощи сельхозпроизводству по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства.

Заместитель председателя комитета по аграрной политике, природопользованию и охране окружающей среды Елена Трескова отметила необходимость увеличения в 2021 году суммы средств областного бюджета на господдержку сельхозпроизводителей до размеров, не меньше фактически выделенных на эти цели в предыдущем финансовом году.

Агропромышленный комплекс области, несмотря на ограничения, вызванные пандемией, продолжал свое развитие, отметила председатель Заксобрания Людмила Бабушкина. "Установленные плановые показатели сельскохозяйственного производства были выполнены. Удельный вес производимых в Свердловской области сельскохозяйственной продукции и пищевых продуктов в общем объеме товарных ресурсов составляет 58% для мяса и мясопродуктов, 70,3% для молока и молокопродуктов. Потребность в яйце и картофеле обеспечена более чем на 100%, овощам - на 44%", - цитирует пресс-служба слова Бабушкиной.