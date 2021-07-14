Спикер свердловского ЗС приняла участие в конференции к 800-летию Александра Невского

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 июля. /ТАСС/. Председатель Законодательного Собрания Свердловской области Людмила Бабушкина приняла участие в научно-просветительской конференции "Современная Россия - наследница подвигов святого князя Александра Невского", которая проходит в Екатеринбурге в рамках "Царских дней". Об этом сообщили в среду в пресс-службе регионального парламента.

"Приветствуя участников конференции, председатель областного парламента Людмила Бабушкина отметила величайшую историческую роль выдающегося полководца и небесного покровителя России Александра Невского", - говорится в сообщении.

По словам Бабушкиной, Александр Невский обладал политической интуицией и был человеком "выдающихся государственных талантов". "Великий князь в полной мере владел искусством дипломатии, крайне бережливо распоряжался людскими и материальными ресурсами. Все его поступки, вся проводимая им государственная политика - это яркий пример жертвенного и бескорыстного служения Отечеству", - подчеркнула в своем выступлении Людмила Бабушкина.

"Великий князь Александр Невский боролся за сохранение национальной идентичности и цивилизационного кода России, и в этом была его величайшая стратегия, которая помогла уберечь нашу страну от гибели и разрушения, предопределила ее развитие на многие века вперед", - отметила Людмила Бабушкина.

Участие в конференции также приняли митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений, уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова и министр образования и молодежной политики Свердловской области Юрий Биктуганов.

Фестиваль "Царские дни" посвящен памяти последнего российского императора Николая II и членов его семьи, которые были расстреляны в доме Ипатьева в Екатеринбурге в ночь с 16 на 17 июля 1918 года.