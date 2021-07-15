Свердловское Заксобрание поддержит обязательную вакцинацию отдельных групп работников

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 июля. /ТАСС/. Депутаты Законодательного собрания Свердловской области поддержат обязательную вакцинацию отдельных групп работников в случае ее введения. Об этом сообщила ТАСС председатель регионального парламента Людмила Бабушкина.

В регионе пока нет обязательной вакцинации отдельных категорий граждан, однако власти рассматривают вопрос ее введения. По словам губернатора области Евгения Куйвашева, она возможна после получения плана поставок вакцины.

"Мы поддерживаем [обязательную вакцинацию]. Более того, когда бываем в округе, разъясняем необходимость вакцинации. И люди хотят вакцинироваться, особенно в муниципалитетах. В некоторых есть очередь", - сказала спикер заксобрания.

Бабушкина добавила, что исполнительные органы власти в настоящее время обсуждают меры по поощрению госслужащих, прошедших вакцинацию. В самом же Заксобрании из 50 депутатов 47 сделали прививку, либо имеют высокий уровень антител. В ближайшее время трое сдадут тест и будут принимать решение о вакцинации.

Финансирование ТФОМС

Депутаты регионального парламента увеличили финансирование территориального фонда обязательного медицинского страхования (ТФОМС) на 1,7 млрд рублей. Деньги пойдут на выплаты медикам, которые работают в ковидных госпиталях, и финансирование медучреждений.

"ТФОМС - это поддержка региона. Здесь мы имели возможность дофинансировать медицинские учреждения, которые занимаются борьбой с коронавирусной инфекцией, где открыты красные зоны. Профинансированы дополнительные выплаты врачам в красной зоне. [Увеличили финансирование] на 1,7 млрд рублей", - сказала она.

В пресс-службе Законодательного собрания уточнили, что доходы ТФОМС увеличились до 67 млрд рублей с 65 млрд рублей.