Ассоциация полярников объявила конкурс на создание логотипа центра "Полюса Земли"

Москва, 15 июля. Сегодня, 15 июля, стартует конкурс на создание логотипа международного гуманитарно-просветительского центра "Полюса Земли" (0+). Организатором конкурса выступает межрегиональная общественная организация "Ассоциация полярников" (АСПОЛ).

Международный гуманитарно-просветительский центр "Полюса Земли" - это общественная площадка для разноформатного взаимодействия в культурной, экономической и социальной сферах международного пространства. Среди задач центра - просвещение и профориентация молодежи, сохранение историко-культурного наследия Арктики, популяризация профессий, необходимых для развития арктических регионов, а также участие в международной кооперации по совместному изучению Арктики и Антарктики.

"Центр "Полюса Земли" призван стать инструментом продвижения достижений нашей страны в развитии Арктики и Антарктики не только в России, но и за рубежом. Задачи по созданию центра вошли в план мероприятий председательства России в Арктическом совете, утвержденный председателем правительства Михаилом Мишустиным", - подчеркнул глава Ассоциации полярников, специальный представитель президента по международному сотрудничеству в Арктике и Антарктике Артур Чилингаров.

Заявки на участие в конкурсе отправляются на электронную почту hristich@aspolrf.ru, а также по адресу г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 19, каб. 1930.

Окончание срока приема заявок - 31 августа 2021 года.

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ТАСС – информационный партнер конкурса.