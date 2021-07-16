Весенняя парламентская сессия закрылась в Магаданской области

ТАСС, 16 июля. Депутаты Магаданской областной думы завершили весеннюю сессию, за время работы облдумы седьмого созыва, который был сформирован в сентябре прошлого года, приняли 96 законов и 75 постановлений, сообщила пресс-служба регионального парламента.

"Подводя итоги с начала работы седьмого депутатского созыва, отмечу: нам удалось сформировать эффективные профильные комитеты, наладить конструктивное межфракционное взаимодействие. С сентября 2020 года мы провели восемь заседаний, приняли 96 законов, 75 постановлений. Рассмотрели 96% внесенных в Думу с октября законопроектов. 11 законодательных инициатив перешло к нам от предыдущего созыва", - процитировала пресс-служба слова председателя Магаданской областной думы Сергея Абрамова.

Среди важных принятых за это время законов он назвал сбалансированный бюджет региона на 2021 год и плановый период, насыщенную проектами программу развития Особой экономической зоны и другие нормативные правовые акты. Также в регионе был продлен беззаявительный порядок предоставления мер поддержки семьям региона, приняты новые методики расчета размера детских пособий и прожиточного минимума, увеличены социальные выплаты для оленеводов и детей, которые летом работают в оленеводческих бригадах. Благодаря принятым поправкам в региональный закон о ветеранах труда колымчанам стало проще получить это звание.

"Мы с вами продолжили сотрудничество с заксобраниями других субъектов, с представителями региона в Федеральном Собрании, активно используем возможности различных парламентских площадок. Обратились в правительство России для защиты интересов коренных малочисленных народов Севера, которых ограничили в возможности бесплатно рыбачить. Через Парламентскую Ассоциацию "Дальний Восток и Забайкалье" вынесли на федеральный уровень предложения по совершенствованию порядка возврата средств авиапассажирам, которые не воспользовались билетами из-за пандемии, и по обновлению правовой базы, устанавливающей северные коэффициенты и надбавки", - сказал Абрамов, которого цитирует пресс-служба на очередном восьмом заседании заксобрания.

Кроме того, за время работы депутатского корпуса седьмого созыва Магадану было присвоено звание Города трудовой доблести. Абрамов отметил, что летом планируется продолжить практику посещения городских округов региона. Несколько таких выездов руководство заксобрания и всех депутатских комитетов уже провели, с местными властями, депутатами, представителями учреждений и населением обсуждались вопросы исполнения местных бюджетов, развития сфер образования, культуры, спорта, улучшения жилищных условий.

"Осенью всех нас ждет важное для России и региона событие - выборы депутатов Государственной Думы восьмого созыва, а также довыборы муниципальных депутатов. Убежден, что минувшие пять лет работы Госдумы были для Магаданской области полезными: принято множество законов по "оздоровлению" региональных финансов, укреплению позиций Дальнего Востока, Крайнего Севера, социальной защите северян", - отметил Абрамов, которого цитирует пресс-служба.