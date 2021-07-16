Эколого-туристический совет создали при Магаданской областной думе

ТАСС, 16 июля. Депутаты Магаданской областной думы на пленарном заседании единогласно поддержали инициативу о создании эколого-туристического совета при региональном парламенте. Совет займется вопросами экологической, природоохранной деятельности, общественно значимыми проблемами в области охраны окружающей среды и туризма, сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе думы.

"О необходимости создания дополнительных возможностей для раскрытия туристического потенциала регионов, усилении ответственности за экологические нарушения говорил президент России в послании Федеральному собранию. Для достижения этих целей совершенствования требует не только федеральное, но и региональное законодательство. Рассчитываю, что эколого-туристический совет станет эффективной дискуссионной площадкой, помощником заксобрания в своевременном совершенствовании природоохранного и туристического законодательства", - приводятся в сообщении слова председателя Магаданской областной думы Сергея Абрамова.

Эколого-туристический совет будет формироваться на срок полномочий очередного созыва парламента. В состав новой структуры войдут от девяти до 13 человек, не менее четверти из которых будут выбраны из депутатов думы. Также войти в состав смогут представители федеральных и региональных органов власти, местного самоуправления, предпринимательского сообщества, научных и общественных организаций.

По словам автора инициативы, депутата Магаданской областной думы Александра Нестеровича, некоторые из его коллег и представители бизнеса уже заявили о готовности войти в состав совета. "Идею поддержали на всех уровнях. Отрадно, что нас поддержали предприниматели, потому что вовлечение их в развитие туризма и защиту экологии региона - возможность создать новые рабочие места, расширить доходную часть бюджета", - подчеркнул Нестерович.