Эксперт: быстрая прибыль дольщиков HighWay от ГК "Гранель" может составить 25-30%

Москва, 16 июля. Группа компаний "Гранель" вывела на рынок апарт-комплекс HighWay (застройщик - ООО "Специализированный застройщик "Гранель Атлант", проектная декларация на сайте) в Южнопортовом районе Москвы. Объект расположен в 1 минуте ходьбы от метро "Волгоградский проспект". По данным аналитиков bnMap.pro, в данной локации быстрая прибыль дольщиков может составить 25-30% уже весной 2022 года.

"Спрос на объекты в этом районе остается стабильно высоким. Окрестности станции метро "Волгоградский проспект" уже не первый год привлекают девелоперов близостью к центру и неплохой транспортной доступностью (ТТК, две радиальные артерии, Волгоградский проспект и Шарикоподшипниковская улица, метро и МЦК)", - отмечает председатель совета директоров компании "БЕСТ-Новострой" Ирина Доброхотова. По ее словам, локация обладает и хорошим потенциалом для редевелопмента - есть как обширные промзоны, так и готовые здания под реконструкцию.

"Конкретно у HighWay самое близкое расположение к вестибюлю метро, что для недорогих апартаментов является весомым плюсом - неудивительно, что только за первые три недели продаж цена квадратного метра выросла на 9%. "При ценах до 260-270 тыс. рублей за квадратный метр спрос проекту HighWay будет обеспечен в первую очередь, инвестиционный. Этот показатель в локации неотвратимо стремится к уровню в 300 тыс. за метр", - добавляет Ирина Доброхотова.

HighWay представляет собой многосекционный монолитный корпус переменной этажности (до 23-х этажей), расположенный на участке площадью 1,28 га. Общая площадь комплекса на 1974 апартамента составляет 81 тыс. кв. м. Конфигурация секций формирует безопасный внутренний двор без машин, который будет озеленен и благоустроен. В проекте предусмотрен подземный паркинг и фитнес-центр с бассейном, а также офисы и торгово-развлекательная инфраструктура на первых этажах.

"В комплексе HighWay представлены одно-, двух- и трехкомнатные апартаменты свободной планировки площадью от 20,6 до 63,6 кв. м, все с кухнями-нишами. Эркерные окна наполняют комнаты светом и открывают виды на город. Для тех, кто хочет сэкономить время и деньги на ремонте, предлагаются четыре варианта чистовой отделки из высококачественных материалов", - подчеркивает Сергей Нюхалов, заместитель директора по продажам ГК "Гранель".

Транспортная доступность и развитая инфраструктура апарт-комплекса делает его беспроигрышным объектом для инвестирования с последующей сдачей в аренду. HighWay отлично подойдет людям, живущим в динамичном темпе большого города: амбициозным молодым профессионалам, студентам московских вузов, сотрудникам крупных компаний, которые часто приезжают в столицу в командировки.

Проектное финансирование комплекса - от ДОМ.РФ. Реализация апартаментов проводится с использованием эскроу-счетов. ГК "Гранель" сотрудничает с ведущими банками Московского региона по программам ипотечного кредитования.