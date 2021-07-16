Победители конкурса грантов Уральского электрохимического комбината получат 4 млн рублей

ТАСС, 16 июля. Учреждения и организации города Новоуральска и Свердловской области получат 4 млн рублей на реализацию проектов, победивших в конкурсе грантов АО "УЭХК" (Уральский электрохимический комбинат, предприятие Топливной компании Росатома "ТВЭЛ", г. Новоуральск, Свердловская область) в 2021 году. ​​​​​​​

Как сообщили в пятницу в отделе по связям с общественностью АО "УЭХК", среди победителей - проекты, направленные на сохранение исторической памяти, пропаганду здорового образа жизни, социальную поддержку, информационно-образовательные проекты, различные мастер-классы.

"На гранты УЭХК в 2021 году будут реализованы 33 проекта. В их числе конкурс среди сотрудниц силовых структур "Золотая звезда", информационно-образовательная программа "Первый шаг в атомный проект", издание книги к 30-летию профсоюзной организации неработающих пенсионеров УЭХК, оздоровительные практики Новоуральского совета ветеранов, музыкальные программы Детской школы искусств, мастер-классы Детской художественной школы и студии "Акварель", - сказано в сообщении комбината.

Финансовое содействие получили уникальный проект Театра музыки, драмы и комедии по постановке спектакля-променада "Новоуральск. Открытие", создание зала славы ледовых видов спорта в Концертно-спортивном комплексе, проведение поэтического конкурса Публичной библиотеки, посвященного 25-летию АО "ТВЭЛ".

"Приоритеты УЭХК в социальной и благотворительной деятельности остаются неизменными уже много лет. Помимо безопасной работы для нас ценно помогать людям жить лучше, интереснее. Уверен, что все проекты, которые получили поддержку, будут создавать, открывать что-то принципиально новое на качественном уровне", - отметил генеральный директор УЭХК Александр Белоусов.

О предприятии

АО "УЭХК" - ключевое предприятие Новоуральского промышленного кластера. Входит в разделительно-сублиматный комплекс Топливной компании Росатома "ТВЭЛ". Первая продукция предприятия - обогащенный уран - получена 11 ноября 1949 года диффузионным способом. С 1962 года разделительное производство УЭХК использует газоцентрифужную технологию. Сегодня в АО "УЭХК" сосредоточено около 50% российских и около 20% мировых промышленных мощностей по разделению изотопов урана. Более 80% продукции АО "УЭХК" поставляется на экспорт. Система менеджмента АО "УЭХК" соответствует требованиям международных стандартов ИСО 9001, 14001, 50001, OHSAS ISO 45001.

Топливная компания Росатома "ТВЭЛ" (Топливный дивизион Госкорпорации "Росатом") включает предприятия по фабрикации ядерного топлива, конверсии и обогащению урана, производству газовых центрифуг, а также научно-исследовательские и конструкторские организации. ТВЭЛ является единственным поставщиком ядерного топлива для российских АЭС, обеспечивает топливом в общей сложности 75 энергетических реакторов в 15 государствах, исследовательские реакторы в девяти странах мира, а также транспортные реакторы российского атомного флота. Каждый шестой энергетический реактор в мире работает на топливе ТВЭЛ. Топливный дивизион Росатома является крупнейшим в мире производителем обогащенного урана.