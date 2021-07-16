На Магнитогорском металлургическом комбинате запустили стан 1700 холодной прокатки

ТАСС, 16 июля. Символический запуск двухклетевого реверсивного стана 1700 холодной прокатки листопрокатного цеха №5 ММК произвели губернатор Челябинской области Алексей Текслер и гендиректор ПАО "ММК" Павел Шиляев. Об этом сообщили в управлении информации и общественных связей ПАО "ММК"

Реверсивный стан, построенный в 2002 году, стал первым агрегатом холодной прокатки, введенным в эксплуатацию на ММК в постсоветскую эпоху. Оборудование стана производительностью 800 тыс. тонн холоднокатаного стального листа поставила германская машиностроительная компания SMS Demag. Современный автоматизированный агрегат значительно расширил возможности ММК по выпуску качественного холоднокатаного проката, в том числе для нужд автомобильной промышленности.

На реверсивном стане впервые на комбинате была применена новая система регулировки плоскости прокатанного листа (CVC), исключающая такие распространенные в прокатной практике явления как разнотолщинность листа по краям или по центру. На стане применяется особый тип валков - бутылкообразный, имеющий сложный профиль. Их маневренность при движении вверх-вниз и относительно друг друга позволяет более гибко реагировать на изменения, возникающие в процессе работы. С момента пуска на стане 1700 было произведено свыше 9,35 млн тонн холоднокатаного проката.

В феврале 2020 года работа стана 1700 была остановлена, после чего ММК приступил к его реконструкции. Поставщиком основного механического оборудования двухклетевого реверсивного стана выступила компания SMS group, субподрядчиками по электронному обеспечению стана стали компании PRIMETALS TECHNOLOGIES и IMS. Строительно-монтажные работы под контролем управления капитального строительства ПАО "ММК" осуществляли ОАО "Прокатмонтаж" и ООО "Объединенная сервисная компания".

В настоящее время на стане 1700 завершены пуско-наладочные работы и горячее опробование, идет освоение сортамента и работа по достижению гарантированных контрактных показателей и технологических параметров стана.

Как отметил председатель совета директоров ПАО "ММК" Виктор Рашников, благодаря возможностям реконструированного стана 1700 холодной прокатки комбинат сможет дополнительно укрепить свои позиции на рынке высококачественного проката для автомобильной промышленности. "Уже в ближайшее время мы выйдем на проектную производительность стана, это порядка 60 тыс. тонн ежемесячно, а всего в этом году мы сможем выпустить на агрегате 350 тыс. тонн холоднокатаного проката", - сообщил Виктор Рашников.