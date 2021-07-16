ММК продолжает строительство коксовой батареи № 12

ТАСС, 16 июля. На Магнитогорском металлургическом комбинате продолжается реализация крупнейшего инвестиционного проекта по строительству комплекса коксовой батареи №12. В пятницу, накануне Дня металлурга, строительную площадку объекта посетил губернатор Челябинской области Алексей Текслер, сообщили в управлении информации и общественных связей ПАО "ММК".

Производительность коксовой батареи №12 - 2,5 млн тонн сухого кокса в год. Стоимость реализации проекта составит около 67 млрд рублей. Генеральным проектировщиком строительства комплекса выступил филиал ООО "Синостил Эквипмент и Инжиниринг Ко., Лтд." в г. Магнитогорске. Разработчик проектной документации - АО "Магнитогорский гипромез".

Проектной документацией, уже получившей положительное заключение Главгосэкспертизы России, предусмотрено строительство комплекса коксовой батареи № 12 в два этапа. На первом планируется сооружение двух блоков коксовой батареи с двумя установками сухого тушения кокса, одной установкой десульфурации и денитрации. Также на первом этапе будут построены углеподготовительный цех, склад жидкого аммиака, объекты коксосортировки, воздухокомпрессорной станции, противопожарной насосной станции и объекты инженерного обеспечения коксовой батареи №12. Производительность первой очереди комплекса в условиях автономной эксплуатации составит 1,25 млн тонн кокса в год. На втором этапе будут построены еще два блока коксовой батареи с технологическими установками. Прирост производства при вводе в эксплуатацию второй очереди составит 1,25 млн тонн кокса в год. Ожидается, что запуск первой очереди комплекса состоится в 2022 году, ввод в строй второй очереди запланирован на 2023 год.

Реализация данного проекта, помимо достижения производственных целей, имеет для ММК большое природоохранное значение и позволит существенно улучшить экологическую ситуацию в Магнитогорске.

По словам председателя Совета директоров ПАО "ММК" Виктора Рашникова, комплекс новой коксовой батареи не только повысит надежность обеспечения коксом доменного производства комбината, но и будет способствовать серьезному снижению техногенной нагрузки на окружающую среду. "Наша цель в области природоохранной деятельности неизменна - достижение показателей "Чистого города", согласно которым мы должны снизить комплексный индекс загрязнения атмосферы к 2025 году до пяти единиц. Уверен, что мы достигнем этой цели и строительство комплекса новой коксовой батареи станет очень важным и значимым шагом на этом пути", - подчеркнул Рашников.

Благодаря запуску коксовой батареи №12 из эксплуатации поэтапно будут выведены пять устаревших батарей, а также снизится потребление угольного концентрата и природного газа. Кроме того, модернизация производства позволит сократить валовые выбросы загрязняющих веществ в атмосферу на 11,35 тыс. тонн в год и обеспечит безотходное производство за счет внедрения установки сухого тушения кокса. Использование технологии сухого тушения позволит утилизировать тепло кокса, получать пар для технологических нужд и выработки электроэнергии, создав дополнительную мощность по электроэнергии 40 Мвт. Отдельно стоит отметить влияние нового объекта на снижение углеродного следа. Сокращение выбросов двуокиси углерода составит свыше 1,1 млн тонн, а углеродный след уменьшится на 0,21 тонны СО2 (-21%) на тонну кокса, что дополнительно приблизит ММК к достижению поставленных целей в области декарбонизации.

В настоящее время на объектах первой очереди комплекса коксовой батареи №12 ведутся строительно-монтажные работы по возведению фундаментов. Практически завершена установка буронабивных свай, в целом из почти 15 тыс. запланированных свай всех типов забито более двух третей. Активно ведутся бетонные работы по заливке фундаментов. Уже залито порядка 20 тыс. кубометров бетона из общего объема 28,7 тыс. кубометров. В работах, помимо российских подрядных организаций, принимают участие специалисты из Китая, которых на строительную площадку комплекса прибыло уже около 300 человек. Они занимаются заливкой фундаментов.