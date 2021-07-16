Глава Сургутского района стал призером этапа конкурса "Вместе в цифровое будущее"

СУРГУТ, 16 июля. /ТАСС/. Главы Сургутского района Андрей Трубецкой вошел в тройку лидеров регионального этапа конкурса журналистов и блогеров "Вместе в цифровое будущее" в номинации "Социальные медиа", сообщает в пятницу пресс-служба администрации района.

"Глава Сургутского района Андрей Трубецкой занял третье место за пост "Легче из болота тащить бегемота, чем оптоволоконный̆ кабель через наши районные болота". Оглашение победителей прошло в онлайн-формате", — пояснили в пресс-службе.

Помимо этого, на конкурсе также выбирали победителей и призеров по номинациям "Печатная пресса", "Радио и телевидение", "Интернет-СМИ", "Социальные медиа". Также материалы о технологиях, меняющих жизнь, можно было заявить в двух спецноминациях: "Кибербезопасность" и "Цифровая экономика". Основными темами конкурса стали: жизнь и работа в дистанционном режиме в условиях пандемии, сервисы компании, обеспечивающие удаленный контроль квартиры и дома, доступный интернет, строительство оптических линий к удаленным населенным пунктам и социальным объектам, установка тепловизионных решений для компаний и учебных учреждений.

Конкурс "Вместе в цифровое будущее" был организован "Ростелекомом". Стратегическим партнером проекта выступили Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, партнером одной из спецноминаций - АО "Шнейдер Электрик" (юридическое лицо компании SchneiderElectric в России).