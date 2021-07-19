"Михайлов и Партнеры" создает практику по работе с государственными органами

Москва, 19 июля. Коммуникационная компания "Михайлов и Партнеры. Стратегические коммуникации" консолидирует многолетний опыт работы с государственными заказчиками и объявляет о создании нового подразделения - практики по работе с государственными органами.

Новая практика будет специализироваться на коммуникационном и информационно-аналитическом сопровождении органов власти, государственных институтов и корпораций на федеральном и региональном уровне. Практика будет также отвечать за адаптацию опыта и экспертизы "Михайлов и Партнеры" в области коммуникаций в соцмедиа, Telegram, международных и антикризисных коммуникаций для решения задач государственных органов.

Практику по работе с государственными органами возглавит Екатерина Котова. Она работает в компании с 2008 года и специализируется на крупных проектах в интересах государственных заказчиков, институтов развития и компаний с государственным участием. Среди ее клиентов ПАО "Аэрофлот", АСИ, Министерство просвещения РФ, Министерство экономического развития РФ, Центральная избирательная комиссия РФ. Екатерина разрабатывала и реализовывала коммуникационные кампании для крупных государственных инициатив и проектов.

Генеральный директор "Михайлов и Партнеры. Стратегические коммуникации" Андрей Быкасов сказал: "Концентрация внимания на этом важном сегменте рынка позволит нам создавать наиболее эффективные коммуникационные решения для задач наших государственных клиентов. Информационная работа в интересах госорганов имеет множество важных тематических, правовых и содержательных нюансов и особенностей. Следуя многочисленным запросам наших клиентов, мы приняли решение о создании специализированной практики, команда которой объединит и будет развивать нашу экспертизу и продукты в этой области".