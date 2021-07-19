СК "Ингосстрах-Жизнь" выплатила более 4,1 млрд рублей с начала года

Москва, 19 июля. В первом полугодии 2021 года СК "Ингосстрах-Жизнь", дочерняя компания СПАО "Ингосстрах", произвела более 9,5 тыс. выплат клиентам по страховым случаям на общую сумму более 4,1 млрд рублей.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество выплат выросло более чем на 110%, сумма выплат увеличилась на 51%.

Из общего объема выплаты по дожитию составили 3,7 млрд рублей. Сумма возмещения по рискам, связанным с установлением инвалидности, составила почти 70 млн рублей, по рискам ухода из жизни - более 210 млн рублей.

Выплаты текущего года по случаям, связанным с коронавирусной инфекцией, составили более 81,8 млн рублей.

"Ингосстрах-Жизнь" является социально ответственной компанией и для нас крайне важно, чтобы каждый клиент мог позволить себя приобрести полис страхования и чувствовать себя защищенным и быть уверенным в том, что сможет получить финансовую поддержку именно тогда, когда она так необходима, - комментирует генеральный директор компании "Ингосстрах-Жизнь" Владимир Черников.

ООО "Страховая компания "Ингосстрах - Жизнь" входит в группу "ИНГО" и специализируется на долгосрочном страховании жизни, пенсионном страховании и страховании от несчастных случаев и болезней. Компания выделена из состава "Ингосстрах" в 2003 году в соответствии с законодательными требованиями о разделении компаний, занимающихся страхованием жизни и страхованием иным, чем страхование жизни.

СПАО "Ингосстрах" работает на международном и внутреннем рынках с 1947 года, занимает лидирующие позиции среди российских страховых компаний.

"Ингосстрах" имеет право осуществлять все виды имущественного страхования, добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев и болезней, установленные ст.32.9 Закона РФ "Об организации страхового дела в Российской Федерации", а также перестраховочную деятельность. Компания присутствует в 251 населенном пункте РФ. Представительства и дочерние компании страховщика работают в странах дальнего и ближнего зарубежья.