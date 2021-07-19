Вклады МТС Банка возглавили рейтинг доходных премиальных депозитов Frank RG

Москва, 19 июля. Аналитическое агентство Frank RG представило ТОП-10 депозитов для премиальных клиентов в рублях с самыми высокими ставками. Вклад МТС Банка "МТС Премиальный Плюс" занял первую строчку рейтинга, вклад "МТС Премиальный" - на втором месте.

В конце июня МТС Банк повысил доходность по линейке премиальных вкладов для клиентов-физических лиц:

Максимальная доходность вклада - до 6,58% годовых при размещении средств на два года с учетом ежемесячной капитализации процентов.

Минимальная сумма вклада в рублях - 4 млн, максимальная сумма − не ограничена. Пролонгация вклада доступна неограниченное количество раз, предусмотрена ежемесячная выплата процентов.

Максимальная ставка по вкладу - до 5,5% годовых. Минимальная сумма вклада в рублях - 4 млн, максимальная сумма - 300 млн. Пролонгация вклада доступна неограниченное количество раз, предусмотрена ежемесячная выплата процентов. Возможно пополнение вклада и снятие средств до суммы неснижаемого остатка.

Открыть премиальные вклады можно на сайте , в интернет-банке или в мобильном приложении, а также в офисах МТС Банка.

Отметим, что предыдущий рейтинг премиальных депозитов агентства также возглавлял вклад МТС Банка "МТС Премиальный Плюс".

Методология исследования

Frank RG изучил продукты банков из ТОП-30 по объему портфеля депозитов для открытого рынка (премиальный сегмент). Депозиты с одинаковыми процентными ставками для массового и премиального сегментов в выборку не попали. В рейтинге указаны вклады с самыми высокими номинальными процентными ставками при сумме вклада 5 млн рублей сроком на один год.

С рейтингом Frank RG можно ознакомиться по ссылке.