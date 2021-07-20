Учалинский ГОК проводит доразведку Западно-Озерного месторождения

ТАСС, 20 июля. На Учалинском ГОКе (предприятие сырьевого комплекса УГМК, город Учалы, Республика Башкортостан) производятся геологоразведочные работы по уточнению запасов медноколчеданных руд. Работы выполняются на основании лицензии на пользование недрами с целью геологического изучения и добычи полезных ископаемых, сообщили в понедельник в управлении общественных связей Уральской горно-металлургической компании.

"Согласно проектной документации отработка запасов Западно-Озерного месторождения предусмотрена открытым способом с последующим переходом на подземную добычу. Доразведка запасов месторождения, предназначенных для подземной разработки, позволит уточнить технико-экономические показатели их освоения", - сказано в сообщении.

Конкурс на проведение доразведки выиграло ОАО "Уральская геологосъемочная экспедиция" (г. Екатеринбург). Специалисты компании уже исследовали рудное тело № 1 на южном борту Западно-Озерного карьера, пробурили четыре скважины на одном из уступов карьера и продолжают бурение на самой нижней его площадке, добавили в управлении.

"Буровые установки приступили к разведочному бурению в мае. На сегодняшний день пробурено уже 15 скважин со средней глубиной порядка 330 метров, в каждой из которых обнаружены рудные подсечения", - рассказал заместитель главного геолога АО "Учалинский ГОК" Азамат Мирасов.

Керн пробуренных скважин описан, геологами отобраны пробы и отправлены в лабораторию на исследование минералогического и химического состава. Для более полного представления о физических свойствах и морфологии рудных тел и вмещающей породы, геологических разрезах месторождения проводились также геофизические исследования скважин.

"По завершению полевых работ все полученные данные будут обработаны, сформирован отчет и технико-экономическое обоснование постоянных разведочных кондиций с подсчетом запасов Западно-Озерного медноколчеданного месторождения, которые будут направлены на утверждение запасов в Государственную комиссию по запасам полезных ископаемых РФ", - сказано в сообщении компании.

Западно-Озерное месторождение является одним из семи объектов рудной базы Учалинского ГОКа. Объем балансовых руд месторождения, подлежащих подземной отработке, оставляет около 45 млн тонн руды.

О предприятии

Учалинский горно-обогатительный комбинат является крупным производителем медного и цинкового концентратов в России. Потребители продукции, в основном, - предприятия металлургического комплекса УГМК: ОАО "Среднеуральский медеплавильный завод", ОАО "Святогор" и ОАО "Челябинский цинковый завод", изготавливающие из медного и цинкового концентратов черновую медь, цинк, серную кислоту. Кроме того, АО "Учалинский ГОК" осуществляет производство извести и щебня. В настоящее время численность работников комбината составляет свыше 5 тыс. человек, добыча медно-колчеданных руд ведется на Узельгинском, Талганском, Молодежном, Западно-Озерном, Озерном, Учалинском и Ново-Учалинском месторождениях.

УГМК управляет более 40 предприятиями различных отраслей промышленности в 14 регионах России и за рубежом. Компания является единственным российским производителем цинка, вторым по величине производителем меди, также выпускает стальной прокат, драгоценные металлы и добывает уголь. Обеспечивает работу более чем 80 тыс. сотрудников.