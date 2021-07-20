Приложение IngoMobile сохраняет значительные темпы роста в 2021 году​​​​​​​

Москва, 20 июля. Мобильное приложение "Ингосстраха" IngoMobile по итогам 1 половины 2021 года продолжает фиксировать рост числа пользователей и динамичное увеличение активности. В течение полугода приложением воспользовались 440 тыс. уникальных клиентов.

На конец 1 полугодия 2021 года в IngoMobile было зарегистрировано 426 тыс. пользователей, что на 72% превышает показатель аналогичного периода прошлого года. Ежедневно приложением пользуются около 10,5 тыс. клиентов "Ингосстраха", при этом около 140 тыс. человек пользуются приложением как минимум раз в месяц.

За последний год покупку полисов с помощью IngoMobile совершили 30 тыс. клиентов. Наиболее популярным приобретаемым видом страхования стало ОСАГО – его оформила 21 тыс. клиентов. Полис страхования ипотеки приобрели более 3000 человек, застраховали квартиру и/или загородный дом более 2000 пользователей, около 2000 клиентов оформили туристический полис для поездок за рубеж.

В 2021 году "Ингосстрах" значительно расширил функционал приложения IngoMobile: можно воспользоваться функцией распознавания документов (СТС, ПТС, водительского удостоверения, паспорта, ЭПТС), получить диагностическую карту из РСА, а также совершить IP-звонок в поддержку, используя только интернет. Оплачивать и продлевать приобретенные полисы уже в ближайшее время можно будет через Apple pay, Google pay и Sber pay. Пользователи могут просмотреть список текущих полисов, которые находятся в статусе оформления, получить для ознакомления и подтверждения соглашение о сумме выплаты. "Ингосстрах" провел масштабную работу по интеграции SDK РСА для дальнейшей возможности фиксации и извещении о ДТП.

Урегулирование страховых случаев по каско автомобилей, страхованию имущества физических лиц и ОСАГО также возможно прямо в IngoMobile. По результатам 1 полугодия 2021 года количество заявленных убытков по каско в мобильном приложении выросло почти в 3 раза по сравнению с аналогичным периодом – зарегистрировано около 19 тыс. случаев. На сегодняшний день более 18% клиентов предпочитают заявлять об убытках по каско онлайн. Среднее время урегулирования случая (выдача направления на ремонт на дилерскую СТОА) составляет не более одного часа: страхователь получает направление на ремонт в электронном виде, а смета с расчетом стоимости работ отправляется дилеру.

Количество заявленных в мобильном приложении убытков по страхованию имущества с начала года составило 26% от общего числа клиентов "Ингосстраха" - зафиксирован рост на 267% по сравнению с 1 полугодием 2020 года. Количество заявлений по ОСАГО увеличилось на 276%. При этом более 35% клиентов использовали новую функцию сканирования документов. Система распознавания чаще всего применялась для банковских карт, паспортов, водительских удостоверений и свидетельств о регистрации транспортных услуг.

"Мы на постоянной основе совершенствуем функционал приложения IngoMobile, ведь главная задача – сделать процесс коммуникации между компанией и клиентом прозрачным и комфортным, предвосхищая все ожидания. Так, совершать различные платежи теперь можно в один клик, что позволяет существенно экономить время клиентов, а среди автовладельцев стала очень популярной опция онлайн-урегулирования случаев по каско. Количество пользователей, оценивших преимущества цифрового взаимодействия, растет с каждым месяцем – мы считаем это главным показателем эффективности нашей работы. "Ингосстрах" стремится активно развивать новые возможности онлайн-урегулирования, делая IngoMobile максимально простым и удобным для пользователей", – отметил директор департамента развития отношений с клиентами и онлайн-бизнеса компании "Ингосстрах" Сергей Мруз.

Напомним, что сегодня IngoMobile — это полноценный онлайн-офис, который позволяет текущим клиентам компании продлить любой страховой полис и получить доступ ко всей информации по страховым договорам. Кроме того, в приложении можно совершать различные платежи (взносы по договорам с рассрочкой, оплатить счет или франшизу). А для новых пользователей доступен весь перечень полисов для онлайн оформления, включая ОСАГО, страхование квартиры или дома, ипотечное страхование и пр. Клиенты по добровольному медицинскому страхованию могут подобрать через приложение клинику для посещения и ознакомиться со списком согласованных медуслуг, записаться на прием к врачу онлайн.

Проект "Мобильное приложение IngoMobile" – лауреат множества профессиональных премий и конкурсов, полученных за функционал, качество, удобство использования и дизайн. В том числе проект стал победителем COMNEWS AWARDS 2020 в номинации "Лучшее цифровое финансовое решение" и занял 1 место в Индексе Цифрового Застрахованного – первом аналитическом показателе в России, оценивающем уровень цифровизации продуктов и услуг страховых компаний для клиентов-физических лиц.

СПАО "Ингосстрах" работает на международном и внутреннем рынках с 1947 года, занимает лидирующие позиции среди российских страховых компаний.

"Ингосстрах" имеет право осуществлять все виды имущественного страхования, добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев и болезней, установленные ст.32.9 Закона РФ "Об организации страхового дела в Российской Федерации", а также перестраховочную деятельность. Компания присутствует в 251 населенном пункте РФ. Представительства и дочерние компании страховщика работают в странах дальнего и ближнего зарубежья.

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