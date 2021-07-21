В Челябинской области продолжается реализация проекта "Эффективный регион"

ТАСС, 21 июля. Первый заместитель губернатора Челябинской области Виктор Мамин утвердил к реализации 35 новых проектов, направленных на оптимизацию деятельности органов исполнительной власти и органов местного самоуправления Челябинской области. Об этом сообщают в управлении пресс-службы и информации регионального правительства.

Заседание рабочей группы по утверждению проектов состоялось в рамках реализации проекта "Эффективный регион", нацеленного на оптимизацию процессов в различных сферах административно-управленческой деятельности органов власти.

"По итогам заседания одобрено к открытию 35 новых проектов, инициаторами которых стали 10 органов исполнительной власти Челябинской области (18 проектов), 7 муниципальных образований (10 проектов), Многофункциональный центр Челябинской области (два проекта) и Челябинский филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (пять проектов)", - сказано в сообщении.

Для всех участников проектных команд организовано обучение инструментам и методам бережливого управления в рамках внутренних семинаров и тренингов, проводимых сотрудниками управления государственной службы правительства Челябинской области, специалистами Госкорпорации "Росатом", а также обучение на "Фабрике процессов" ФГУП "ПО "МАЯК".

С использованием технологий и инструментов бережливого производства разработчикам проектов уже до конца 2021 года необходимо будет провести диагностику текущего состояния процессов, спрогнозировать целевое состояние, а также сформировать план реализации мероприятий, необходимых для достижения целевых показателей.

Реализация проектов будет осуществляться при поддержке специалистов управления государственной службы правительства Челябинской области и Госкорпорации "Росатом" в рамках соглашения о взаимодействии, подписанного губернатором Челябинской области Алексеем Текслером и генеральным директором ГК "Росатом" Алексеем Лихачевым.

На сегодняшний день в Челябинской области уже дан старт 186 проектам, из которых 104 успешно завершены. Проект "Эффективный регион" охватил 23 органа исполнительной власти и 23 муниципалитета региона.

Оптимизация власти через улучшение

В начале июля президент РФ Владимир Путин утвердил Стратегию национальной безопасности. В документе говорится, что реализация будет способствовать повышению качества жизни и благосостояния россиян, укреплению обороноспособности страны, единства и сплоченности российского общества.

Запрос российского общества на повышение качества государственного управления, обеспечение социальной справедливости и борьбу с коррупцией растет, констатируют авторы новой редакции Стратегии. "На фоне сохраняющихся в Российской Федерации социально-экономических проблем растет потребность общества в повышении эффективности государственного управления, обеспечении социальной справедливости, усилении борьбы с коррупцией и нецелевым использованием бюджетных средств и государственного имущества, в проведении не подверженной влиянию групповых и родственных интересов кадровой политики в органах публичной власти и организациях с государственным участием", - говорится в документе.

Говоря об оптимизации органов власти в регионе, губернатор Алексей Текслер отметил, что идет последовательное обновление кадрового состава на всех этажах системы государственного и муниципального управления. "И оно продолжится – это соответствуют нашему курсу на обновление самой области. Сегодня во власти место только целеустремленным, сильным, преданным региону людям, тем, кто принимает на себя ответственность за свой личный вклад в его развитие. Чтобы оправдать ожидания жителей, сформировать и укрепить доверие к нашим словам, поступкам, делам", - сказал глава региона в ходе обращения к Законодательному Собранию Челябинской области 25 мая 2021 года.

О доверии граждан

"Если мы сохраним доверие граждан, то они тогда будут поддерживать все, что мы делаем, и где-то, как коллеги говорят, готовы будут и потерпеть. А если мы будем действовать, не обращая внимания на то, что происходит в реальной жизни, тогда, мне кажется, мы очень быстро можем скатиться к ситуации начала 90-х годов, когда будет утрачено, по сути, доверие к власти и мы будем вынуждены затыкать возникшие социальные проблемы гораздо большим количеством денег, чем предусмотрено сейчас", - сказал ранее глава государства.