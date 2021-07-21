"ПСБ Лизинг" начал поставку 66 вертолетов для санитарной авиации Ростеха

Москва, 21 июля. В рамках Международного авиационно-космического салона (МАКС-2021) "ПСБ Лизинг" получил от холдинга "Вертолеты России" Госкорпорации Ростех медицинский вертолет Ми-8МТВ-1 и передал его Национальной службе санитарной авиации (НССА). До конца 2022 года через компанию "ПСБ Лизинг" будет поставлено еще 65 санитарных вертолетов: 28 Ми-8МТВ-1 и 37 Ансатов. Общая стоимость сделки на поставку 66 машин составляет 28 млрд рублей. Срок лизинга – 15 лет.

На церемонии передачи присутствовали министр промышленности и торговли России Денис Мантуров, председатель ПСБ Петр Фрадков, генеральный директор "ПСБ Лизинг" Сергей Огиенко, генеральный директор Госкорпорации Ростех Сергей Чемезов, генеральный директор АО "Вертолеты России" Андрей Богинский и индустриальный директор авиационного кластера Госкорпорации Ростех Анатолий Сердюков.

Председатель ПСБ Петр Фрадков отметил: "Для группы ПСБ поддержка реализации высокотехнологичной продукции отечественного производства является одним из ключевых приоритетов деятельности. С помощью этой лизинговой сделки Национальная служба санитарной авиации увеличит парк авиационной техники и сможет расширить географию своего присутствия, что будет способствовать развитию всей системы санитарной авиации страны. Нельзя переоценить и социальную составляющую этого сотрудничества: вертолеты НССА несут круглосуточное дежурство в самых труднодоступных регионах России, ежедневно помогая спасать жизни людей".

"Развитие санитарной авиации является одним из приоритетов национального проекта "Здравоохранение". Ростех реализует комплексный проект, в рамках которого создана служба санитарной авиации, ведется обеспечение ее воздушными судами, создается необходимая наземная инфраструктура, осуществляются сотни вылетов в год. До конца 2022 года через компанию "ПСБ Лизинг" будет поставлено 66 санитарных вертолетов: 28 Ми-8МТВ-1 и 37 Ансатов. Общая стоимость сделки составляет 28 млрд рублей. Благодаря поддержке "ПСБ Лизинг" НССА сможет эффективно решать задачи, связанные со спасением человеческих жизней", – сказал генеральный директор Госкорпорации Ростех Сергей Чемезов.

Торжественная церемония передачи вертолета состоялась на статической экспозиции холдинга "Вертолеты России", где представлен вертолет Ми-8МТВ-1 в ливрее Национальной службы санитарной авиации. Сразу по завершении авиасалона МАКС машина отправится на выполнение медицинских заданий.

"На сегодняшний день наши санитарные вертолеты эксплуатируются в 70 регионах Российской Федерации, каждый день помогая медикам спасать жизни россиян. С 2017 года мы поставили уже более 100 медицинских вертолетов, которые совершили свыше 30 тысяч вылетов и эвакуировали свыше 43 тысяч пациентов. Нам удалось сформировать полноценный парк медицинских вертолетов, готовых к экстренным вылетам, но, безусловно, эта работа должна быть продолжена, чтобы услугами санитарной авиации были обеспечены все регионы нашей страны", – отметил генеральный директор холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский.

Поставляемые вертолеты подготовлены под оснащение современным оборудованием для диагностики и оказания медицинской помощи во время полета, в том числе специальным модулем с системой жизнеобеспечения для транспортировки новорожденных. В 2020 году "Росавиацией" было сертифицировано использование на вертолетах Ансат специального инфекционного бокса, позволяющего безопасно перевозить пациентов с коронавирусной инфекцией.

Первая партия медицинских вертолетов, состоящая из четырех вертолетов Ансат и четырех Ми-8АМТ, была передана НССА в феврале 2019 года.

Федеральный проект развития НССА – единого оператора санитарной авиации - реализуется Минздравом, Минпромторгом России и Госкорпорацией Ростех в рамках поручения президента России. Он предусматривает создание 130 точек базирования воздушных судов, сети мобильных топливно-заправочных комплексов, вертолетных площадок на территориях более чем 1,5 тыс. учреждений здравоохранения. Для бесперебойного функционирования системы деятельность санитарной авиации синхронизируется с системами вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" в субъектах России и Единой государственной информационной системой в сфере здравоохранения.

Справка

ПАО "Промсвязьбанк" (ПСБ) – универсальный банк, основанный в 1995 году. Входит в ТОП-10 крупнейших банков России и в список системно значимых кредитных организаций, утвержденный Центробанком, законодательно определен в качестве опорного банка для реализации государственного оборонного заказа и сопровождения крупных государственных контрактов. ПСБ предлагает широкий спектр услуг для розничных и корпоративных клиентов, в том числе для предприятий ОПК, малого и среднего бизнеса, включающих расчетно-кассовое обслуживание, различные программы кредитования и сбережения, брокерские и инвестиционные услуги на финансовых рынках, лизинговые и факторинговые операции, зарплатные проекты и дистанционные сервисы. ООО "ПСБ Лизинг" — универсальная лизинговая компания, головная организация группы компаний "ПСБ Лизинг", на 100% принадлежащая ПАО "Промсвязьбанк". Компания предоставляет услуги лизинга и аренды авиационной техники, железнодорожного подвижного состава, речных и морских судов, промышленного оборудования, а также автомобилей и специальной техники.

Холдинг "Вертолеты России" (входит в Госкорпорацию Ростех) – один из мировых лидеров вертолетостроительной отрасли, единственный разработчик и производитель вертолетов в России. Холдинг образован в 2007 году. Головной офис расположен в Москве. В состав холдинга входят пять вертолетных заводов, два конструкторских бюро, а также предприятия по производству и обслуживанию комплектующих изделий, авиаремонтные заводы и сервисная компания, обеспечивающая послепродажное сопровождение в России и за ее пределами. Покупатели продукции холдинга – Министерство обороны России, МВД России, МЧС России, другие государственные заказчики, авиакомпании "Газпром авиа" и UTair, крупные российские и иностранные компании.

Госкорпорация Ростех – одна из крупнейших промышленных компаний России. Объединяет более 800 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Ключевые направления деятельности – авиастроение, радиоэлектроника, медицинские технологии, инновационные материалы и др. В портфель корпорации входят такие известные бренды, как АВТОВАЗ, КАМАЗ, ОАК, "Вертолеты России", ОДК, Уралвагонзавод, "Швабе", Концерн Калашников и др. Ростех активно участвует в реализации всех 12 национальных проектов. Компания является ключевым поставщиком технологий "Умного города", занимается цифровизацией государственного управления, промышленности, социальных отраслей, разрабатывает планы развития технологий беспроводной связи 5G, промышленного интернета вещей, больших данных и блокчейн-систем. Ростех выступает партнером ведущих мировых производителей, таких как Boeing, Airbus, Daimler, Pirelli, Renault и др. Продукция корпорации поставляется более чем в 100 стран мира. Почти треть выручки компании обеспечивает экспорт высокотехнологичной продукции.