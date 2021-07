Объявлена программа XVII Международного кинофестиваля "Балтийские дебюты"

Москва, 21 июля. Международный кинофестиваль "Балтийские дебюты" (6+) пройдет с 24 по 29 июля 2021 года в городе Светлогорске Калининградской области, в Театре эстрады "Янтарь-холл".

Кинофестиваль проводится при поддержке Министерства культуры РФ, Министерства культуры Калининградской области, Правительства Калининградской области, ФГБУК "РОСКОНЦЕРТ" и АНО "Фестивальная дирекция".

В рамках фестиваля будут проходить: Международный конкурс, программы "Премьеры года" и "Российские дебюты", "Мир анимации", а также программы, подготовленные Госфильмофондом России и Всероссийским государственным институтом кинематографии имени С. А. Герасимова. Ежедневно (10:00) для маленьких зрителей будет демонстрироваться программа "Мир анимации" в кинозалах 1 и 2 "Янтарь-холла".

"Калининградская область, являясь самым западным регионом Российской Федерации, с каждым годом все больше и больше превращается в центр российско-европейской интеграции, - отмечает Генеральный директор ФГБУК "РОСКОНЦЕРТ" Андрей Владимирович Малышев. - На кинофестивале "Балтийские дебюты" всегда можно увидеть то, что интересует молодое поколение кинорежиссеров этого региона, познакомиться с новинками отечественного кинематографа. В этом году среди стран участников конкурса - Россия, Германия, Швеция, Дания, Финляндия, Норвегия, Польша, Эстония, а также фильмы, созданные в совместном производстве Латвии и Финляндии, Литвы и Ирландии. Кроме этого, по традиции, на нынешнем кинофестивале публика сможет оценить самые последние достижения отечественного кинематографа, в рамках программ "Российские дебюты" и "Премьеры года".

24 июля в день открытия "Балтийских дебютов" можно будет посмотреть кинофильмы из собрания Госфильмофонда России (12:00-21:00).

В 16:30 состоится специальный показ документального фильма "Моя узбекская мечта" (12+, реж. А. Фрилле) с Жераром Депардье в главной роли, который ожидается на мероприятии и на открытии "Балтийских дебютов" в качестве почетного гостя.

Программа "Российские дебюты" представит кинокартины: 14:00 - "ПАЛЬМА" (6+, Россия), реж. Александр Домогаров мл.; 16:00 - "АНИМАЦИЯ", реж. Сергей Серегин (6+, Россия); 18:00 - "КИТОБОЙ" (16+, Россия, Польша, Бельгия), реж. Филипп Юрьев; 20:00 - "МАША" (16+, Россия), реж. Анастасия Пальчикова.

В 17:45, в конференц-зале "Оникс" Театра эстрады "Янтарь-холл", будет проходить пресс-конференция, посвященная открытию XVII Международного кинофестиваля "Балтийские дебюты".

В 19:00 на сцене Театра эстрады "Янтарь-холл" состоится концерт "Жизнь прекрасна!" Московского театра мюзикла. Лучшие кинохиты исполнят звезды российской эстрады. Ведущие - популярный артист Ефим Шифрин и художественный руководитель Театра мюзикла Михаил Швыдкой.

21:00 - фильм открытия "СТРЕЛЬЦОВ" (6+) режиссера Ильи Учителя.

25 июля 25 июля в рамках программы, подготовленной ВГИК имени С.А. Герасимова, состоятся показы короткометражных фильмов, объединенных темами "Дебюты знаменитых режиссеров - выпускников ВГИК" (12:00) и "Женское лицо отечественного кинематографа" (13:00).

В рамках Международного конкурса будут показаны кинофильмы: 15:00 - "К ЗВЕЗДАМ" / "TO THE STARS" (18+, Германия, 2020), реж. Николай Тегелер; 17:00 - "СТУК" "KNOCKING" (18+, Швеция, 2021), реж. Фрида Кемпфф; 19:00 - "ПАТРУЛЬ: ПО ЗАКОНАМ УЛИЦ" / "ENFORCEMENT" (18+, Дания, 2020), режиссеры: Фредерик Луис Хвийд, Андерс Эльхольм; 21:00 - "ПРИГОВОРЕННЫЙ" (18+, Польша, 2020), режиссер Яан Холоубек.

По программе "Российские дебюты" состоится показ кинокартин: 14:00 - "ЛЮБОВЬ И МОНСТРЫ" (12+), реж. Екатерина Краснер; 16:00 - "КОГДА ОНА ПРИХОДИТ" (18+), реж. Александр Цой; 18:00 - "ЧЕЛОВЕК ИЗ ПОДОЛЬСКА" (16+), реж. Семен Серзин; 20:00 - "НА ДАЛЬНИХ РУБЕЖАХ" (18+), реж. Максим Дашкин.

Вечером (19:00) гостей "Балтийских дебютов" ожидает творческая встреча с народным артистом РФ Сергеем Леонидовичем Гармашом.

В рамках программы "Премьеры года" состоится показ кинофильма "ДОРОГИЕ ТОВАРИЩИ" (16+), реж. Андрей Кончаловский.

26 июля в рамках программы, подготовленной ВГИК имени С.А. Герасимова, состоятся показы короткометражных фильмов, объединенных темами "Мастерская М.И. Ромма" (12:00) и "Женское лицо отечественного кинематографа" (13:00)

В рамках Международного конкурса будут показаны кинофильмы: 15:00 - "ПАТРУЛЬ: ПО ЗАКОНАМ УЛИЦ" (Дания), повтор; 17:00 - "ПРИГОВОРЕННЫЙ" (Польша), повтор; 19:00 - "К ЗВЕЗДАМ" (Германия), повтор; 21:00 - "РАСПУТЬЕ" реж. Георгий Лялин (18+, Россия).

По программе "Российские дебюты" пройдет показ картин: 14:00 - "АНИМАЦИЯ", повтор; 16:00 "БАТЯ", реж. Дмитрий Ефимович; 18:00 "ПАЛЬМА", повтор; 20:00 - "ПОСЛЕДНЯЯ "МИЛАЯ БОЛГАРИЯ" (18+), реж. Алексей Федорченко.

Вечером (19:00) гостям фестиваля представят киноконцерт "Музыка Вячеслава Овчинникова", посвященный 85-летию со дня рождения композитора - автора музыки к более чем 40 фильмам.

В рамках программы "Премьеры года" состоится показ кинокартины "ЧЕРНОБЫЛЬ" (12+), реж. Данила Козловский.

27 июля продолжатся показы программ, подготовленных ВГИК имени С.А. Герасимова.

В рамках Международного конкурса будут показаны кинофильмы: 15:00 - "ПЕРВЫЙ СНЕГ" / "ANY DAY NOW" (18+, Финляндия, 2020), реж. Хами Рамезан; 17:00 - "ЗАМОК" / "THE CASTLE" (18+, Литва, Ирландия, 2020), реж. Лина Лужите; 19:00 - "СТУК" (Швеция), повтор; 21:00 - "ЯМА" / "THE PIT" (18+, Латвия, Финляндия, 2020), реж. Dace Pūce.

По программе "Российские дебюты" пройдет показ кинокартин: 14:00 - "КИТОБОЙ", повтор; 18:00 - "МАША", повтор.

В рамках программы "Премьеры года" будут представлены кинофильмы: 16:00 - "ДЖЕТЛАГ" (16+), реж. Михаил Идов; 20:00 - "ГИПНОЗ" (16+), реж. Валерий Тодоровский; 21:30 - "УРОКИ ФАРСИ" (16+), реж. Вадим Перельман.

Вечером (19:00) - концерт певицы MANIZHA - исполнительницы, работающей в жанре на стыке blue-eyed soul, этно.

28 июля будут показаны программы: "Мастерская М.И. Ромма" (12:00) и "Лауреаты Международного кинофестиваля ВГИК" (13:00).

В рамках Международного конкурса будут представлены кинофильмы: "МОЙ БРАТ РАЙН" / "RAIN" (18+, Эстония, 2020), реж. Янно Юргенс; "ОН" / "HIM" (18+, Норвегия, 2021), реж. Гуро Бруусгорд; 19:00 - "РАСПУТЬЕ" (18+, Россия), повтор; 21:00 - "ПЕРВЫЙ СНЕГ" (Финляндия), повтор.

По программе "Российские дебюты" пройдет показ кинокартин: 14:00 - "КОГДА ОНА ПРИХОДИТ", повтор; 18:00 - "ЛЮБОВЬ И МОНСТРЫ", повтор.

В рамках программы "Премьеры года" будут представлены кинофильмы: 16:00 - "ПОСЛЕДНЯЯ "МИЛАЯ БОЛГАРИЯ", повтор; 20:00 - "БАТЯ", повтор. 19:00 - "НА ОСТРИЕ" (12+), реж. Эдуард Бордуков; 21:00 - "МАЙОР ГРОМ. ЧУМНОЙ ДОКТОР" (12+), реж. Олег Трофим.

29 июля в рамках Международного конкурса будут представлены кинофильмы: 15:00 - "ЗАМОК" (Литва, Ирландия), повтор; 17:00 - "ЯМА" (Латвия, Финляндия), повтор; 19:00 - "МОЙ БРАТ РАЙН" (Эстония), повтор; 21:00 - "ОН" (Норвегия), повтор.

Вечером состоится Церемония закрытия фестиваля (19:30), а также концерт группы UMA2RMAN (20:00).

Завершит программу "Балтийских дебютов-2021" показ кинофильма - победителя XVII Международного кинофестиваля "Балтийские дебюты" (22:00).

ТАСС - генеральный информационный партнер кинофестиваля.