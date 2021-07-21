Республика Башкортостан и Газпромбанк Лизинг подписали соглашение о сотрудничестве

Москва, 21 июля. Глава Республики Башкортостан Радий Хабиров и генеральный директор Группы Газпромбанк Лизинг Максим Калинкин 21 июля подписали соглашение о сотрудничестве в рамках стратегического партнерства. Церемония подписания состоялась на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2021.

Республика Башкортостан, в рамках соглашения, готова рассматривать компанию Газпромбанк Лизинг и ее дочерние общества как надежных партнеров по обновлению городского транспорта и воздушных судов на условиях финансовой аренды.

Стороны договорились, что развитие стратегического партнерства будет происходить на взаимовыгодной основе и направлено на расширение возможностей Республики в части выбора финансового партнера по разработке, сопровождению и организации финансирования программ долгосрочного развития региона.

"С предприятиями Башкортостана нас связывают давние и продуктивные отношения. Благодаря филиалу Газпромбанка в городе Уфа, мы оперативно реализуем коммерческие проекты по лизингу грузового автотранспорта, строительно-дорожной техники и металлургического оборудования. Уверен, подписанное сегодня соглашение придаст новый импульс для развития социально-экономической инфраструктуры региона и привлечения дополнительных инвестиций за счет лизингового финансирования. Мы благодарим Правительство Республики за возможность рассмотрения Газпромбанк Лизинг в числе прочих лизинговых компаний по обновлению городского и воздушного транспорта", - комментирует генеральный директор Группы Газпромбанк Лизинг Максим Калинкин.

"Мы рассматриваем механизм лизинга как возможность в кратчайшие сроки приобрести нужное оборудование для нашей экономики. Сегодняшнее соглашение с Газпромбанк Лизинг открывает региону дополнительные возможности для обновления городского и воздушного транспорта. Это значит, что на улицах наших городов будет больше комфортабельных современных автобусов, а система здравоохранения, лесное хозяйство Башкортостана и другие отрасли смогут на выгодных условиях модернизировать парк вертолетов и других воздушных судов", - комментирует Глава Республики Башкортостан Радий Хабиров.