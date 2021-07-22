"Ингосстрах": выплаты в связи со стихийными бедствиями выросли вдвое​​​​​​​ за полгода

Москва, 22 июля. Аналитический центр "Ингосстраха" провел исследование убытков по портфелю страхования имущества физических лиц, связанных со стихийными бедствиями. Количество заявленных убытков за первое полугодие 2021 года выросло на 22% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

За первое полугодие 2021 года клиенты "Ингосстраха" заявили 462 убытка, связанных с воздействием неблагоприятных природных явлений, на общую сумму в 36,8 млн рублей. Сумма выплат за этот период составила 24 млн рублей, что в 2 раза превышает показатели 1 полугодия 2020 года по данному блоку рисков. Самым крупным возмещением стал убыток в 10,5 млн рублей – основанием для выплаты послужил случай попадания молнии в крышу дома, в результате чего имущество полностью сгорело.

Более 39% заявленных случаев традиционно зафиксировано в регионах Приволжского федерального округа – страхователи подали 179 заявлений по убыткам, связанным со стихийными бедствиями. Среди регионов, лидирующих по количеству убытков, связанных с неблагоприятными природными явлениями, Республика Башкортостан – ее жители подали 71 заявление (15%), Москва и Московская область – здесь зафиксировано 57 страховых случаев (13%), Вологодская область – 45 заявлений (10%) и Нижегородская область – 41 случай (9%).

В структуре заявленных убытков первое место по количеству занимают случаи, связанные с повреждениями от сильного ураганного ветра (49%), затем следуют повреждения, полученные в результате наводнений (15%), града (12%), в результате удара молнии (4%) и сильного ливня (3%). Если рассматривать убытки от воздействия природных явлений по сумме выплат, то здесь на первое место выходят случаи, связанные с возгораниями в результате удара молнии, с повреждениями от наводнений, сильного ураганного ветра и града.

"С начала этого года мы произвели в два раза больше выплат по ряду случаев, связанных с природными аномалиями. Аналитические данные стали ещё одним очевидным подтверждением необходимости страхования имущества от непредвиденных рисков для всех жителей нашей страны. Во многих регионах России в этом году наблюдались несвойственные данной местности стихийные явления, хотя Приволжский ФО всегда был более остальных подвержен различным проявлениям непогоды. "Ингосстрах" хотел бы еще раз напомнить, что всегда есть возможность заранее позаботиться о сохранности своего имущества, особенно, если приходится ежегодно сталкиваться с одной и той же проблемой – неблагоприятными природными явлениями", – комментирует начальник отдела урегулирования убытков страхования индивидуальных программ компании "Ингосстрах" Николай Цветницкий.

СПАО "Ингосстрах" работает на международном и внутреннем рынках с 1947 года, занимает лидирующие позиции среди российских страховых компаний.

"Ингосстрах" имеет право осуществлять все виды имущественного страхования, добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев и болезней, установленные ст.32.9 Закона РФ "Об организации страхового дела в Российской Федерации", а также перестраховочную деятельность. Компания присутствует в 251 населенном пункте РФ. Представительства и дочерние компании страховщика работают в странах дальнего и ближнего зарубежья