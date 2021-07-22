При поддержке Белоярской АЭС прошел детский фестиваль мультипликации и кинематографии

ТАСС, 22 июля. Фестиваль мультипликации и кинематографии "Путевка в жизнь" прошел в городе Заречном Свердловской области при поддержке Белоярской АЭС. Фестиваль во Дворце культуры "Ровесник" стал финалом форума-погружения в профессию для победителей III Международного конкурса "МультиКЛИПация", рассказали в четверг в управлении информации и общественных связей Белоярской АЭС.

На награждение и образовательную смену, организованную фондом "АТР АЭС" при поддержке Концерна "Росэнергоатом", смог приехать 21 лауреат из семи городов России. Всего на конкурс поступило 69 работ из атомных городов России, Беларуси, Венгрии и Абхазии.

"В этом году впервые для победителей конкурса был организован творческий форум, он проходил с 11 по 22 июля в Заречном. Наставниками образовательного интенсива были режиссер киножурнала "Ералаш" Марина Сулейманова, оператор киножурнала "Ералаш" Святослав Медведев, режиссер-мультипликатор, руководитель студии "Мультилин" Александр Шипулин", - сказано в сообщении.

Участники смены слушали лекции и проходили мастер-классы по анимированию и озвучанию проектов, учились организовывать съемочный процесс от написания сценария и планирования съемок до монтажа. Итогом обучения стала подготовка собственных роликов. За 11 дней обучения участники сняли 7200 кадров или шесть отчетных фильмов.

Кроме того, во время учебы дети встретились со съемочной группой киностудии им. Андрея Тарковского. Руководитель студии Виталий Савкин и участник форума Александр Баландин обсудили с гостями, как работать с непрофессиональными актерами и почему с детьми из театральных кружков трудно на съемочной площадке, а также напомнили о важности заботы о своем духовном состоянии. После беседы участникам фестиваля показали работы студии.

"Уже на протяжении восьми лет я снимаю фильмы. Сначала это был телевизионный формат, а потом перешел в игровое кино. Мне нравится передавать через объектив камеры свои мысли, потому что так получается заниматься настоящим творчеством. Я благодарен своему наставнику Виталию Савкину, он помогает найти нестандартные сценарные решения и операторские ходы. Я много тренируюсь и стараюсь удивлять, найти такие ракурсы, как человек никогда не смотрит", - рассказал победитель конкурса "МультиКЛИПация" Александр Баландин.

Заключительным событием форума стал показ фильмов, снятых детьми за время образовательной смены. Все участники получили награды от киностудии "Ералаш". Скоро все работы можно будет посмотреть на YouTube канале "АТР АЭС", рассказали организаторы.

Об АЭС

Белоярская АЭС (входит в Госкорпорацию "Росатом") - первенец большой ядерной энергетики СССР. Единственная в России атомная станция с энергоблоками разных типов. Начала работать в апреле 1964 года. Ее первые энергоблоки с реакторами на тепловых нейтронах АМБ-100 и АМБ-200 были окончательно остановлены в связи с выработкой ресурса. В эксплуатации находятся два энергоблока: №3 с реактором БН-600 (с 1980 года) и №4 с реактором БН-800 (с 2015 года). Это крупнейшие в мире энергоблоки с реакторами на быстрых нейтронах, их суммарная установленная мощность 1485 МВт составляет около 16% от установленной мощности всех электростанций Свердловской энергосистемы.