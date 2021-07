"Черешневый лес" представляет гастроли театра Бориса Эйфмана в Большом Театре

Москва, 22 июля. 75 лет исполняется создателю и художественному руководителю Санкт-Петербургского Государственного Академического Театра балета и народному артисту России Борису Эйфману. В рамках XXI Открытого фестиваля искусств "Черешневый лес" (12+) на Исторической сцене Большого театра России состоятся гастроли труппы, приуроченные к юбилею всемирно признанного хореографа. Уже давно московская публика ассоциирует гастроли Театра балета Бориса Эйфмана с "Черешневым лесом" - год за годом маэстро доверяет фестивалю привозить свои спектакли в столицу. И на этот раз "Черешневый лес" представляет на Исторической сцене Большого театра сразу несколько работ Бориса Эйфмана, среди которых есть и московская премьера.

Выступления в столице продолжат стартовавшую в середине июля недельную серию спектаклей коллектива в Санкт-Петербурге. В Большом театре труппа представит московскую премьеру выпущенного в 2021 году балета "Страсти по Мольеру, или Маска Дон Жуана" (12+, 27, 28 и 29 июля) и хореографический хит "Анна Каренина" (12+, 30 и 31 июля). Постановка о французском комедиографе стала четвертым - после "Up&Down" (12+), "Русского Гамлета" (12+) и "Эффекта Пигмалиона" (12+).

Завершится столичный сезон Театра 1 августа праздничным гала-концертом. В ходе вечера будут исполнены фрагменты из избранных балетов Эйфмана, раскрывающие многолетний путь его личностного и творческого развития. Специально для концерта труппа отрепетирует сцены из своих легендарных постановок прошлых лет. Кроме того, гости смогут насладиться выступлением воспитанников Академии танца Бориса Эйфмана и эпизодами из готовящегося к выпуску в следующем году спектакля "Чайка. Балетная история" (12+) - новой пластической интерпретации великой пьесы А.П. Чехова.

"Страсти по Мольеру, или Маска Дон Жуана" (12+) - уже восьмая премьера, которую Театр привозит в столицу в партнерстве с "Черешневым лесом". В 2012-2019 гг. в содружестве с фестивалем "Черешневый лес" труппа познакомила Москву с такими балетами, как "Роден, ее вечный идол" (12+), "По ту сторону греха" (12+), "Реквием" (12+), "Up & Down", "Чайковский. PRO et CONTRA" (12+), "Русский Гамлет" (новая хореографическая версия), "Эффект Пигмалиона".

"Страсти по Мольеру, или Маска Дон Жуана" на музыку В.А. Моцарта, Г. Берлиоза и Ж.-Б. Люлли - второе обращение Бориса Эйфмана к биографии и художественной вселенной знаменитого комедиографа. Как и представленный в 2001 году спектакль "Дон Жуан и Мольер" (превзошедший, по мнению критика The New York Times Анны Киссельгоф, все предыдущие работы хореографа), новый балет черпает драматургическую энергию в противоречивом единстве театра и действительности, в сложных, порой парадоксальных связях между автором и его персонажами. Однако теперь портрет многомерной личности французского литератора и актера прорисовывается Эйфманом с еще большей рельефностью. Оказываясь по ту сторону занавеса, зритель осознает, из какого "сора" интриг, терзаний и забот возникают бессмертные комедии. Сам хореограф называет Мольера, создавшего свой театр, наиболее близким для себя художником.

Колоритные декорации, тщательно продуманные костюмы, динамичная световая партитура эффектно подчеркивают драматичный контраст между пленительным миром сцены и горестным повседневным бытием творца.

"Смыслом существования Жана-Батиста Мольера стал театр, без остатка выжимавший силы, требовавший каждодневных сражений за зрительский успех. Сопротивляясь проискам завистников и нападкам ревнителей благочестия, испытывая муки унизительной доли рогоносца, борясь с недугами, французский комедиограф не переставал играть в спектаклях и сочинять. Итог его насыщенной жизни - гениальный репертуар, с острым юмором исследующий несовершенство человеческой природы", - отмечает Борис Эйфман.

Мировая премьера спектакля состоялась 6 апреля 2021 года в Санкт-Петербурге.

Поставленный в 2005 году на музыку П.И. Чайковского, балет "Анна Каренина" является одним из наиболее востребованных названий в репертуаре Театра. На протяжении уже 16 лет спектакль с неизменным успехом демонстрируется на лучших сценах России, США, Австралии, Великобритании, Германии, Нидерландов, Испании, Франции, Китая и многих других стран. В своей работе Борис Эйфман сосредотачивается на любовном треугольнике "Анна - Вронский - Каренин" и создает блестящий образец сценического психоанализа, являя трагическую хронику страшного внутреннего перерождения женщины, одержимой "основным инстинктом". Спектакль отмечен престижными театральными премиями.

"В романе "Анна Каренина" есть не только погружение в психологический мир героини, но и настоящее психоэротическое осмысление ее личности. Для меня Анна была оборотнем, потому что в ней жило два человека: внешне - светская дама, которая была известна Каренину, сыну, окружающим. Другая - женщина, погруженная в мир страстей", - говорит хореограф.

XXI Открытый фестиваль искусств "Черешневый лес" ответственно относится к здоровью своих зрителей и к общественному иммунитету. В условиях настоящей эпидемиологической ситуации в Москве "Черешневый лес" не может рисковать здоровьем москвичей, поэтому вход на спектакли труппы Бориса Эйфмана в Большом Театре в рамках фестиваля будет осуществляться только по QR коду.

Его можно получить тремя способами:

- пройти вакцинацию;

- сдать ПЦР тест не позднее, чем за 72 часа до мероприятия;

- QR код могут получить граждане, официально переболевшие COVID-19 не ранее полугода от даты визита.

