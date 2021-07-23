"Эксперт РА": Сбер Управление Активами остается крупнейшей управляющей компанией

Москва, 23 июля. Согласно предварительным данным рейтингового агентства "Эксперт РА", компании бизнеса Сбер Управление Активами по итогам II квартала 2021 года занимают первое место по объему активов под управлением среди всех российских управляющих компаний. Объем средств под управлением за II квартал 2021 года вырос на 5,4% и достиг отметки в 1,43 трлн рублей.

Основной прирост бизнеса продолжает обеспечивать розничное направление. В этом отношении наибольший прирост был обеспечен активами состоятельных и ультрасостоятельных клиентов за счет запуска премиальной модели обслуживания и соответствующих сервисов. В частности, интерес клиентов вызвал запуск новых стратегий доверительного управления: "Второй Хедж фонд" и "Высокодоходные облигации (USD)". Во II квартале клиентами компании стали 40 тыс. новых инвесторов, увеличив клиентскую аудиторию Сбер Управление Активами на 8%.

Совокупно объем рынка доверительного управления (ДУ) и коллективных инвестиций по итогам II квартала 2021 года вырос на 4,8%, достигнув 10 трлн рублей. Прирост объема рынка ДУ был обеспечен за счет сохраняющегося высокого интереса розничных инвесторов, а также активного привлечения управляющими компаниями средств в продукты для состоятельных клиентов. Кроме того, влияние оказали рост фондового рынка и положительная переоценка активов под управлением.

"Во II квартале спрос вырос в первую очередь на индивидуальные стратегии доверительного управления с высоким чеком. Кроме того, стоит выделить рост спроса на биржевые фонды, вложения в которые выросли почти вполовину во II квартале в сравнении с первым кварталом. В целом стоит отметить рост числа клиентов во всех сегментах. При этом пока еще рано говорить о том, что уровень проникновения инвестиционных инструментов в портфелях частных инвесторов достиг своего пика, поэтому мы ожидаем дальнейшего роста рынка доверительного управления в первую очередь за счет притока новых розничных инвесторов и наращивания вложений уже существующими", - сказал Евгений Зайцев, генеральный директор Сбер Управление Активами.

Сбер Управление Активами - один из лидеров в розничном сегменте рынка доверительного управления. Компания занимает первое место в рейтинге Московской биржи по количеству открытых индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) - 213,4 тыс. ИИС (+66 тыс. в 2020 году), что составляет 60% от общего количества ИИС во всех управляющих компаниях страны (358,4 тыс.). По данным портала Investfunds, Сбер Управление Активами принадлежит самая большая доля в сегменте паевых инвестиционных фондов (биржевых и открытых) - 26,3%, при этом в сегменте биржевых ПИФов (БПИФ) отдельно доля компании составляет 52%.

По итогам 2020 года компания показала лучшую среди 16 управляющих компаний доходность управления средствами Пенсионного фонда России (ПФР).