Стали известны первые подробности деловой программы Национального рекламного форума

Москва, 26 июля. 23-24 сентября в Москве пройдет юбилейный Национальный рекламный форум (16+). НРФ’5 станет одним из масштабных индустриальных мероприятий, проводимых в офлайн-формате. Игроки рекламного рынка будут обсуждать актуальные и новые направления развития отрасли.

В рамках деловой программы планируется провести более 30 дискуссий, большинство из которых будут посвящены глобальным вызовам рынка. Главная тема Форума - "Бренды. Коммуникации. Потребители".

Традиционно Форум представит обширную программу для агентств, рекламодателей, медиахолдингов, технологических площадок, а также участников профильных ассоциаций. Как компании рекламного рынка адаптируются к цифровой среде? Отраслевые саммиты и сессии станут источником технологических решений новой реальности.

Традиционные медиа и курс на цифровизацию

В рамках ТВ-саммита спикеры расскажут, как медиа доказывать свою эффективность в эпоху omni-channel ROI. Национальный рекламный альянс (НРА) вместе с представителями рекламной индустрии обсудит показатели эффективности, наиболее актуальные для брендов при распределении рекламных инвестиций, и представит рекламные продукты, необходимые для эффективного продвижения, в том числе новые форматы для маркетологов в 2022 году. Модератор - генеральный директор НРА Алексей Толстоган.

Радио-индустрия входит в эпоху voice first, в которой есть возможности реализации рекламного медиамикса, используя платформу 360. Однако, открытыми остаются вопросы восприятия и оценки эффективности аудиорекламы в России. По словам модератора радио-саммита Юлии Андрюшовой, директора департамента бизнес-коммуникаций и аналитики ГПМ Радио, в рамках дискуссии будут представлены инновационные продукты, а также новые исследования по оценке эффективности радиорекламы.

Сессия "Будущее Display-рекламы. Разделение или объединение - что станет драйвером роста рынка Digital и OOH?" посвящена роли display-коммуникаций в мире растущего видео и e-commerce. Участники рассмотрят омниканальность как драйвер успеха рекламы. Дискуссия поднимет важные отраслевые вопросы: возможна ли синергия Digital и OOH рынка? Каким будет Merge&Acuisition в масштабах индустрии? Модератором сессии выступит Сергей Ефимов, директор по маркетинговым технологиям OMD OM Group.

Реакция на вызовы и пути их решения

Что из мер, используемых во время коронакризиса, станет стандартной практикой рекламного рынка? Как меняются бизнес-стратегии брендов и системы взаимодействия с государственными компаниями?

23 сентября, в рамках первого дня деловой программы юбилейного Национального Рекламного Форума, пройдет сессия "Время вызовов - ответ смелых". С началом пандемии поведение на рынке существенно изменилось: бренды-челленджеры, благодаря выбранной философии, смогли не только адаптироваться и выдержать внешние угрозы, но и нанести удары по конкурентам. Генеральный директор PHD Russia Димитрис Ваяс вместе с компаниями-игроками российского рынка предлагает рассмотреть примеры маркетинга и стратегий, которых должны придерживаться бунтарские бренды для достижения необычайно высокого роста, даже в условиях объемного кризиса и тотальных изменений.

Кроме того, в программу Форума включена сессия о специфике работы с государственными корпоративными заказчиками. Дискуссия станет практическим пособием для тех, кто активно вовлечен в рынок закупок. Участники узнают об эффективных инструментах реализации рекламных кампаний при участии государственного корпоративного сектора. Модератор - главный операционный директор "Игроник" Александр Куликов.

Digital-блок запланирован на второй день НРФ’5. Обсуждение развития цифровых коммуникаций и интерактивной рекламы пройдет в рамках MIXX Russia Conference.

Завершит работу юбилейного Национального рекламного форума уникальный шоу-показ "Ночь пожирателей рекламы".

Программа продолжает активно формироваться. Все подробности на официальном сайте.

Организаторы: АКАР, РАМУ, IAB Russia, ЦРБК

Титульный партнер: холдинг "Газпром-медиа"

Генеральный research-партнер: исследовательская компания Mediascope

Партнеры: OMD OM Group, Национальный Рекламный Альянс, Национальная Медиа Группа, сейлз-хаус "Эверест", Media Direction Group, Игроник, Russ Outdoor, NMi Group, холдинг Медиа-1, Gallery, dentsu Russia, СберМаркетинг, КАРО 11 Октябрь, Hyper AdTech, Сеть АЗС "Газпромнефть", Яндекс.Бизнес, Segmento

Event-партнер: А5000

Медиапартнеры:

Индустриальный контент-портал: ADPASS

Официальный партнер: Facebook

Генеральный индустриальный партнер: Sostav (18+)

Генеральное информационное агентство: ТАСС (16+)

Генеральный информационный партнер: Rambler & Co (18+)

Стратегический digital-партнер: Mail.ru Group

Cтратегический партнер: Яндекс

Официальный информационный партнер: КоммерсантЪ (16+)

Информационные партнеры: Мир 24 (18+), Independent Media (18+), Российская газета (16+), Intercom Media (16+)

Индустриальный партнер: АКМР

Премиальное индор-телевидение: Novikov TV

Outdoor и Indoor-партнеры в регионах: Intronic, Port Media, 2 этаж

Возрастная категория 16+