ПСБ вступил в Ассоциацию развития финансовой грамотности

Москва, 27 июля. ПСБ стал членом Ассоциации развития финансовой грамотности (АРФГ). Вступление в членский состав Ассоциации позволит ПСБ масштабировать собственные инициативы в области финансового просвещения, а также развивать взаимодействие с экспертами Ассоциации и профессиональными участниками финансового рынка в части поддержки общественных проектов в сфере финансовой грамотности.



"Повышение уровня финансовой грамотности - один из важнейших аспектов социально-экономического развития страны и роста благосостояния граждан. ПСБ как опорный банк оборонно-промышленного комплекса России уже несколько лет реализует ряд проектов повышения финансовой грамотности среди сотрудников предприятий ОПК, силовых ведомств и военнослужащих. Наши программы не только помогают клиентам банка в принятии взвешенных финансовых решений, но и нацелены на развитие навыков долгосрочного планирования личных финансов, что в перспективе обеспечивает рост качества жизни и финансовую безопасность граждан. Обмен лучшими практиками в рамках АРФГ предоставит нашим клиентам дополнительные возможности для более детального знакомства с инструментами финансового рынка и инвестирования, а также позволит лучше ориентироваться в общем потоке информации, касающейся финансовой грамотности", - отметила руководитель центра развития зарплатных клиентов ПСБ Екатерина Матвеева, курирующая программу повышения финансовой грамотности.



"Сегодня все больше организаций понимают значимость повышения финансовой грамотности. Они не только реализуют свои программы, но и готовы обмениваться опытом, участвовать в совместных проектах и поддерживать общественные инициативы. Мы рады, что ПСБ вошел в число членов Ассоциации. Благодаря их участию мы сможем усилить нашу работу с такой приоритетной аудиторией, как военнослужащие, сотрудники ОПК и силовые ведомства. Системная и скоординированная работа в сфере финансового просвещения, уверен, приведет к еще большим успехам. Вместе мы сможем многое", - подчеркнул Вениамин Каганов, директор АРФГ.

Справка

ПАО "Промсвязьбанк" (ПСБ) - универсальный банк, основанный в 1995 году. Входит в ТОП-10 крупнейших банков России и в список системно значимых кредитных организаций, утвержденный Центробанком, законодательно определен в качестве опорного банка для реализации государственного оборонного заказа и сопровождения крупных государственных контрактов. ПСБ предлагает широкий спектр услуг для розничных и корпоративных клиентов, в том числе для предприятий ОПК, малого и среднего бизнеса, включающих расчетно-кассовое обслуживание, различные программы кредитования и сбережения, брокерские и инвестиционные услуги на финансовых рынках, лизинговые и факторинговые операции, зарплатные проекты и дистанционные сервисы. ООО "ПСБ Лизинг" - универсальная лизинговая компания, головная организация группы компаний "ПСБ Лизинг", на 100% принадлежащая ПАО "Промсвязьбанк". Компания предоставляет услуги лизинга и аренды авиационной техники, железнодорожного подвижного состава, речных и морских судов, промышленного оборудования, а также автомобилей и специальной техники.