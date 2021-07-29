Проректоры вузов России разработают учебные программы Университета креативных индустрий

Москва, 29 июля. Проректоры вузов и руководители средних специальных учебных заведений России проходят обучение в школе лидеров креативной экономики "Меганомика" (18+) на базе арт-кластера "Таврида" в Крыму. Слушатели школы подготовят концепции совместных образовательных программ для создаваемого Университета креативных индустрий, разработают проекты по взаимодействию с творческой молодежью, в которые будут интегрированы бизнес и государство.

"Пока архитектурный проект университета проходит необходимые экспертизы, мы продолжаем формировать учебные программы будущего образовательного центра. Сегодня к этой работе подключились эксперты высшего образования – проректоры по учебной работе из вузов России, предоставляющих образование в сфере культуры и творчества. За пять дней на "Тавриде" они прокачают свои креативные компетенции, освоят творческие подходы к управлению командами в условиях высокой неопределенности и, мы надеемся, создадут эскизы партнерских образовательных программ, основанных на сотрудничестве Университета креативных индустрий со своими учебными заведениями", – сообщил руководитель арт-кластера "Таврида" Сергей Першин.

Школа лидеров креативной экономики "Меганомика" – это апробация образовательных программ Университета креативных индустрий, который создается в Крыму, на берегу Черного моря возле города Судак. В третьем образовательном заезде "Меганомики" участвуют 17 проректоров вузов и средних специальных учебных заведений со всей России, в том числе Санкт-Петербургского государственного института кино и телевидения, Орловского государственного института культуры, Воронежского государственного института искусств, Российского государственного института сценических искусств, Казанской государственной консерватории имени Н.Г.Жиганова.

Заезд стартовал 28 июля. Слушателей "Меганомики" ждут пять дней интенсивной исследовательской и проектной работы с экспертами в сфере искусства, науки и технологий с использованием геймификации и новых образовательных практик. Одновременно на площадке арт-кластера "Таврида" проходят арт-школы анимации, онлайн-кинотеатров и веб-сериалов, диджитал-дизайна и диджитал-издательств. В них участвуют 400 молодых творцов из 60 регионов России.

Модераторами образовательной программы выступят Анастасия Макеенок и Владимир Костеев. Разобраться в сущности креативной экономики и понять, какие направления выйдут на передний план, какие компетенции будут необходимы, слушателям "Меганомики" помогут: директор корпоративного обучения Московской школы управления Сколково Денис Конанчук; режиссер и клипмейкер Лади Кватания; ректор Университета НТИ 2035 Нина Яныкина; руководитель OMNI Production Ашот Гезалян; сооснователь и креативный директор студии интерактивных коммуникаций Fancy Interactive Илья Розовский; генеральный директор Frenchinvest, преподаватель РАНХиГС, ВШЭ и РЭУ Плеханова Тимофей Головин.

"Слушателям "Меганомики" предстоит также практическая проектная работа над креативным продуктом. Они создадут видеоролики: сами напишут сценарии, проведут кастинги актеров, выступят режиссерами и продюсерами", – рассказала руководитель образовательных программ школы лидеров креативной экономики "Меганомика" Евгения Слепак. Проректоры будут работать над видеороликами вместе с участниками арт-школы онлайн-кинотеатров и веб-сериалов – молодыми актерами, режиссерами и сценаристами. "Командное творчество поможет участникам арт-школ и слушателям "Меганомики" обменяться знаниями и опытом, вместе увидеть точки роста, наладить сотрудничество", – сказала Евгения Слепак.

В 2021 году школа лидеров креативных индустрий "Меганомика" пройдет восемь раз. Слушателями первого заезда стали более 20 участников и выпускников программы кадрового и управленческого резерва Высшей школы государственного управления РАНХиГС. Во втором заезде участвовали лидеры некоммерческих организаций и общественных объединений, социальные предприниматели, а также представители крупных компаний, отвечающие за корпоративную социальную ответственность и устойчивое развитие.

Чтобы принять участие в "Меганомике", требуется пройти отбор. Обучение в школе бесплатное, включая проживание на территории арт-кластера "Таврида".

ТАСС - стратегический информационный партнер