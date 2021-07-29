На фестивале "Спасская башня" выступит военный оркестр "Тесей" из Греции

Москва, 29 июля. Солнечную Грецию на Красной площади в рамках XIV Международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня" (0+) представит Военный оркестр Главного командования военной поддержки Вооруженных Сил Греции "Тесей". Фестиваль пройдет в Москве с 27 августа по 5 сентября в формате "COVID-free".

Оркестр имеет богатейшую историю. Военно-музыкальный коллектив был основан в 1824 году в бывшей столице страны, городе Нафплион. В 1856 году оркестр был переведен в Афины и переименован в Военный оркестр афинского гарнизона в честь новой столицы Греции.

Но поскольку на тот момент оркестр был единственным государственным официальным военно-музыкальным коллективом, его стали задействовать в каждом культурном событии, проходившем в Греции. Кроме того, оркестр принимал участие в Первой и Второй Балканских войнах, а также Первой и Второй мировых войнах. За свою длинную историю существования коллектив носил разные названия. Сейчас же он известен как Военный оркестр Главного командования военной поддержки Вооруженных Сил Греции "Тесей".

В обязанности оркестра входит поддержка подразделений Почетной охраны президента Греческой Республики в ходе государственных мероприятий, участие в различных официальных церемониях и культурных событиях на территории страны, а также представление Греции за ее пределами. Коллектив уже выступал в Австралии, Бельгии, Болгарии, Венгрии, Дании, Италии, Нидерландах, Новой Зеландии, Республике Корея, Северной Африке, Сербии, США, Франции, Чехии и на Мальте.

С апреля 2021 руководит оркестром майор Дионисис Ментес.

"Мы очень рады, что Правительство Российской Федерации разрешило въезд иностранным участникам XIV Международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня" по служебным визам. Также хотелось бы отметить, что зарубежные участники Фестиваля, прибывшие в Россию из другого государства, при пересечении государственной границы Российской Федерации обязаны будут иметь на руках отрицательный ПЦР-тест на РНК SARS CoV-2, пройденный не ранее чем за 72 часа до момента пересечения государственной границы России. Повторные тестирования будут проводиться организаторами в отношении всех членов иностранных коллективов каждые 72 часа до момента выезда последних с территории Российской Федерации", - отметили организаторы Фестиваля.

ТАСС - официальное информационное агентство фестиваля.