На Приобском месторождении "РН Юганскнефтегаз" извлекли 500-миллионную тонну нефти

ТАСС, 2 августа. Нефтяники ООО "РН-Юганскнефтегаз", крупнейшего дочернего предприятия НК "Роснефть", в начале августа извлекли из недр Приобского месторождения юбилейную, 500-миллионную, тонну нефти. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе компании.

"Приобское месторождение - ключевой актив градообразующего предприятия, который ежегодно дает более 20 млн тонн углеводородов. Нефтяники часто называют его жемчужиной Западной Сибири. Сравнение с драгоценным минералом не случайно. Участок уникален по площади, величине геологических запасов и объемам производства. Интересно и то, что 80% территории месторождения расположены в пойме Оби, которая делит его на левый и правый берега", - рассказали в пресс-службе.

Разработка подземной кладовой началась с левобережья. В 1988 году здесь стартовало бурение кустовой площадки № 101 и было создано первое подразделение добычи нефти и газа - ЦДНГ №12. В 1999 году первые тонны промышленной нефти принес и правый берег. Через 33 года эксплуатации предприятие добыло на Приобском месторождении 500-миллионную тонну черного золота. Но специалисты подчеркивают, что это не предел: извлекаемые запасы уникального участка достигают 2,5 млрд тонн.

"С годами добывать нефть становится сложнее. На смену эпохе легких углеводородов пришло время трудноизвлекаемых запасов, значительное количество которых сосредоточено на Приобском месторождении, - рассказал начальник отдела планирования добычи и закачки Денис Мустафин. - При этом добыча на участке держится на стабильно высоком уровне. Для нас это серьезный вызов, потому что приходится постоянно искать и внедрять современные технические решения".

Для эффективного извлечения нефти из низкопроницаемых коллекторов на Приобском бурят сверхдлинные горизонтальные скважины, проводят многостадийные гидроразрывы пласта и применяют другие прогрессивные геолого-технологические мероприятия.

На территории площадью 5,5 тыс. кв. км функционируют почти 5 тыс. скважин - это треть добывающего фонда РН-Юганскнефтегаза. При этом на месторождении идет активное бурение. Только в 2021 году здесь планируют построить 678 новых скважин, отметили в компании.

С ростом объемов производства увеличивалось и количество персонала. За 33 года число цехов добычи выросло до шести. В 1999 году к ЦДНГ № 12 присоединился ЦДНГ № 14, затем один за другим образованы ЦДНГ № 19, 21, 22 и 23. Кроме того, сотни специалистов трудятся в системах поддержания пластового давления, подготовки нефти и газа, тепловодоснабжения, в испытательных химико-аналитических лабораториях и на электростанции собственных нужд "Приобская". Ежедневно, без перерывов на выходные и праздники, они выполняют поставленные руководством задачи. Юбилейная тонна черного золота стала наградой за профессиональный и самоотверженный труд, отметили в пресс-службе.

"500 млн тонн нефти - значимый рубеж, преодолеть который суждено не каждому месторождению. Но Приобское - уникальный участок, на котором будет установлен еще не один рекорд. Для этого у РН-Юганскнефтегаза есть все необходимое - прогрессивные технологии и профессиональная команда", - добавил Денис Мустафин.

О компании

ООО "РН-Юганскнефтегаз" - ключевой актив ПАО "НК "Роснефть", на долю которого приходится порядка 30% всей добычи компании. Предприятие ведeт геологоразведку и разработку месторождений на 39 лицензионных участках общей площадью свыше 21 тыс. кв. км и планомерно расширяет территорию своей деятельности. В апреле нефтяники "РН-Юганскнефтегаз" добыли 2,5 млрд тонн нефти.

Промышленные запасы нефти были обнаружены на Приобском месторождении в 1982 году. В результате испытаний скважины 181р получен приток нефти объемом 58 кубометров в сутки.