Уральские газовики завершают комплекс по диагностике подводных переходов через реку Исеть

ТАСС, 30 июля. ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург" (ГТЕ) завершает комплекс по диагностике четырех подводных переходов через реку Исеть. Работы ведутся в Курганской области на Сургутском газотранспортном коридоре, имеющем стратегическое значение для Уральского региона, сообщили в пятницу в службе по связям с общественностью и СМИ ГТЕ.

Коридор включает два однониточных магистральных газопровода "Комсомольское - Челябинск" и "Уренгой - Челябинск - Петровск" (диаметр 1420 мм), по которым природный газ поступает потребителям Зауралья, в Челябинскую, большую часть Свердловской и Оренбургской областей.

"В зоне подводных переходов каждая магистраль раздваивается и по дну реки уложены четыре 2-километровых дюкера (перехода) диаметром 1220 мм. Из-за технических особенностей их конструкции внутритрубное обследование переходов выполняется методом протаскивания. Для этого каждую нитку отключают, с двух концов дюкера вырезают "катушки", в которые помещают лоток для внутритрубного устройства, и с помощью колесного робота и силовой лебедки протаскивают диагностические снаряды с одного берега на другой", - сказано в сообщении.

Всего по каждой нитке пропускают пять устройств: очистной и очистной магнитный поршни, профилемер и два дефектоскопа. После окончания внутритрубной дефектоскопии (ВТД) целостность трубы восстанавливают и запускают в работу. На обследование каждой нитки уходит около недели.

В подготовке комплекса было задействовано 120 работников и 48 единиц техники из восьми филиалов "Газпром трансгаз Екатеринбург" и двух подрядных организаций. Они отсыпали подъездные пути к топким берегам Исети. В проведении ВТД приняли участие три филиала - Далматовское линейное производственное управление магистральных газопроводов (ЛПУМГ, Курганская область) и два управления аварийно-восстановительных работ (УАВР) из Свердловской и Челябинской областей.

"Сейчас полностью обследовано три из четырех ниток, завершение работ запланировано на начало августа. После анализа результатов ВТД будет принято решение о необходимости проведения ремонтных работ", - добавили в управлении.

О предприятии

ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург" - 100-процентное дочернее общество ПАО "Газпром", осуществляет обслуживание объектов газотранспортной системы, транспортировку и распределение природного газа на территории четырех областей: Свердловской, Челябинской, Курганской и Оренбургской. В составе общества 24 филиала, в том числе 13 линейных производственных управлений магистральных газопроводов и четыре управления аварийно-восстановительных работ.

Ежегодно общество выполняет товаротранспортную работу для ПАО "Газпром" и сторонних заказчиков в объеме 35-40 трлн кубокилометров. В зонах производственной деятельности общества эксплуатируется более 8500 км магистральных газопроводов и газопроводов-отводов, 17 компрессорных цехов со 125 газоперекачивающими агрегатами, 282 газораспределительные станции, восемь автомобильных газонаполнительных компрессорных станций.