XVII Международный кинофестиваль "Балтийские дебюты" назвал победителей

Москва, 30 июля. 29 июля 2021 года в городе Светлогорске Калининградской области завершился XVII Международный кинофестиваль "Балтийские дебюты" (6+). В Большом зале Театра эстрады "Янтарь-холл" прошла Торжественная церемония награждения победителей.

Торжественную церемонию открыл министр по культуре и туризму Калининградской области Андрей Викторович Ермак, который отметил:

"Это один из моих самых любимых фестивалей. Начинался он очень давно, я тогда был совсем молодой. Шли годы, и вот мы с вами на XVII кинофестивале! Я всегда больше люблю выступать на открытии. Когда фестиваль заканчивается, это всегда грустный момент! Но я надеюсь, что уже с завтрашнего дня вся команда "Балтийских дебютов" начнет подготовку к XVIII фестивалю. Я хочу поблагодарить всех организаторов за то, что этот фестиваль был очень ярким, интересным и содержательным!"

Приз губернатора Калининградской области "За вклад в мировой кинематограф" получил народный артист РСФСР Андрей Кончаловский, чья картина "ДОРОГИЕ ТОВАРИЩИ!" была показана в рамках программы "Премьеры года". В своем видеообращении известный кинорежиссер сказал:

"Я хочу поблагодарить "Балтийские дебюты" за то, что жюри кинофестиваля так высоко оценили мою работу. Хочу поблагодарить Калининградскую область и лично губернатора Антона Андреевича Алиханова. Я надеюсь, что в ближайшем будущем, я смогу приехать в Калининградскую область и привезти сюда ретроспективу своих фильмов".

Главную награду кинофестиваля в номинации "Лучший фильм" получила картина "ЯМА" / "THE PIT" (18+, Латвия, 2020) режиссера Даце Пууце.

Приз "Лучшая работа режиссера" присуждена Гуро Бруусгорд – режиссеру фильма "ОН" / "HIM" (18+, Норвегия, 2021).

Специальным призом жюри "За яркое и убедительное воплощение истории борьбы за сохранение человеческого достоинства в самых экстремальных условиях" наградили фильм "ПРИГОВОРЕННЫЙ" / "25 YEARS OF INNOCENCE" (18+, Польша, 2020) режиссера Яана Холоубека.

Не все победители Международного конкурса смогли приехать на закрытие. Так, награду за фильм "ПРИГОВОРЕННЫЙ" получал консул посольства Польши г-н Рафал Косиба, который подчеркнул:

"Я обещаю, что я передам эту важную награду режиссеру как можно скорее. Фильм "ПРИГОВОРЕННЫЙ", который вышел в 2020 году, в Польше посмотрело больше миллиона человек, – когда был разгар пандемии. Я очень рад, что этот фильм понравился и российской публике: и игра актера, и сама тема никого не оставляют равнодушным! Особые слова благодарности хочу сказать в адрес организаторов. На самом деле мы понимаем, как было трудно организовать этот фестиваль, который стал для всех нас тем источником надежды, когда нормальная жизнь, та, которая была два года назад, уже становится возможной".

"Приз зрительских симпатий" получил фильм-участник программы "Премьеры года" – "НА ОСТРИЕ" (12+) режиссера Эдуарда Бордукова.

"Лучшим фильмом" программы "Российские дебюты" по версии зрителей стала кинолента "АНИМАЦИЯ" (6+) режиссера Сергея Серегина.

Кроме этого, диплом жюри "За изощренное стилистическое решение безумия жизни и безумия героини" получил фильм "СТУК" / "KNOCKING" (18+, Швеция, 2021), режиссер Фрида Кемпфф. Диплом жюри "За органичное воплощение сложных семейных отношений в уходящую эпоху" присудили фильму "МОЙ БРАТ РАЙН" / "RAIN" (18+, Эстония, 2020), режиссер Янно Юргенс. Диплом жюри "За тонкое и глубокое раскрытие противоречивых семейных отношений современного героя" вручили Роману Евдокимову – исполнителю главной роли в фильме "РАСПУТЬЕ" (18+), режиссер Георгий Лялин.

После торжественной церемонии награждения победителей состоялся концерт популярной группы UMA2rman.

Семнадцатый по счету кинофорум открыли 24 июля Президент кинофестиваля Владимир Малышев, народный артист России Сергей Гармаш, знаменитый киноактер Жерар Депардье, а также заместитель председателя Правительства Калининградской области – министр спорта Калининградской области Наталья Ищенко.

Перед торжественным открытием кинофестиваля состоялся специальный показ документального фильма "Моя узбекская мечта" (12+, "Mon rêve ouzbek", 2020, режиссер – А. Фрилле) с Жераром Депардье в главной роли, а затем прошла пресс-конференция, посвященная XVII Международному кинофестивалю "Балтийские дебюты".

В состав жюри XVII кинофорума вошли: продюсер, председатель правления Фонда "Кино&Театр" Станислав Ершов (Россия), актриса театра и кино Екатерина Федулова (Россия), продюсер Рийна Сильдос (Эстония). Возглавил конкурсное жюри киновед и критик кино Кирилл Разлогов.

В рамках кинофестиваля было представлено 26 полнометражных кинокартин по программам: Международный конкурс (всего в конкурсе было представлено десять кинолент из Германии, Дании, Латвии, Норвегии, Польши, России, Швеции и Эстонии); "Российские дебюты" и "Премьеры года". Более 20 фильмов включала специальная программа ВГИКа имени С. Герасимова и Госфильмофонда России. Было также показано около 40 анимационных фильмов. Всего во время проведения кинофорума состоялось 78 киносеансов.

В рамках культурной программы кинофестиваля этого года были проведены концерты Московского Театра Мюзикла, Государственного симфонического оркестра кинематографии, певицы Манижи, а также творческий вечер Сергея Гармаша. В рамках деловой программы кинофорума состоялся круглый стол "Место Балтики в системе российского кинематографа – опыт, достижения, планы". В дни проведения фестиваля на площади перед Янтарь-холлом проходила фотовыставка, запечатлевшая самые яркие и интересные моменты "Балтийских дебютов" за семнадцатилетнюю историю.

Справка: Международный кинофестиваль "Балтийские дебюты" проходил с 24 по 29 июля 2021 года в городе Светлогорске Калининградской области в Театре эстрады "Янтарь-холл". Кинофестиваль проводится при поддержке Министерства культуры РФ, Министерства культуры Калининградской области, Правительства Калининградской области, ФГБУК "РОСКОНЦЕРТ" и АНО "Фестивальная дирекция".

Генеральный информационный партнер XVII Международного кинофестиваля "Балтийские дебюты" - ТАСС.