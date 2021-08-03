"Доброфлот" выпустил книгу "Сделано в море. Секреты рыбной кухни"

Москва, 3 августа. ​​​​​​​Группа компаний "Доброфлот" входит в число старейших рыбодобывающих предприятий России и отмечает в 2021 году 110-летний юбилей. К памятной дате рыбопромышленный холдинг выпустил книгу "Сделано в море. Секреты рыбной кухни" (6+), где специалисты раскрывают все секреты рыбной кухни, как в прямом, так и в переносном смысле. Книга будет доступна в онлайн магазинах OZON.

"Давняя дружба человека и моря - излюбленная тема в литературе. "Сделано в море. Секреты рыбной кухни" книга о любви к стихии, к своему делу, к традициям. Эта книга посвящается всем сотрудникам "Доброфлота" - с благодарностью за непростой труд и ежедневный вклад в развитие компании и отрасли в целом, - отметил управляющий группой компаний "Доброфлот" Александр Ефремов, - Уверен, прочитав эту замечательную книгу, каждый почерпнет для себя что-нибудь новое и полезное. Желаю вам получить удовольствие от чтения, найти и приготовить рыбное лакомство, которое станет любимым для вас и ваших близких".

В первой части издания читатели смогут узнать "кухню" рыбного промысла и найти полезные советы по выбору рыбы и морепродуктов. Поколения рыбаков и специалистов не одного десятка профессий вложили свои силы и знания, чтобы рыбные деликатесы дальневосточных морей не исчезли со столов российских семей. Опытные рыбаки на страницах книги расскажут об истоках становления отрасли, поведают, почему четверг - это всегда "рыбный день", и развенчают популярные мифы о консервах.

Во второй части "Сделано в море. Секреты рыбной кухни" (6+) читатель найдет 40 простых, но в то же время разнообразных и необычных рецептов из дальневосточной дикой рыбы и морепродуктов от "Доброфлот". Казалось бы, привычные продукты, но приготовленные по рекомендациям профессиональных поваров, они заиграют новыми, яркими и удивительными вкусами.